Depois de saber onde estão Carles Puigdemont e sete dos seus conselheiros, mais de metade do executivo catalão destituído pelo Governo de Madrid, “nenhum juiz do mundo deixará de aplicar como medida cautelar a prisão preventiva” para os investigados que compareçam quinta-feira para declarar na Audiência Nacional, diz Jordi Nieva-Fenoll.

PUB

“Se Puigdemont não tivesse escapado para Bruxelas, duvido de que houvesse fundamentos”, afirma o catedrático de Direito Processual da Universidade de Barcelona. “Agora, se um juiz não decretasse prisão preventiva, seria visto como um pateta.” Ora, não consta que seja o caso da juíza Carmen Lamela, da Audiência Nacional. Por isso mesmo, Puigdemont e pelo menos dois conselheiros deixaram o hotel onde se encontravam quando eram 21h30 em Espanha, apanharam um táxi para o aeroporto e embarcaram com destino a Barcelona.

O dia foi pródigo em volte-faces. Sabendo-se que Puigdemont estava em Bruxelas, quase todos os comentadores apostavam que ia pedir asilo. Não o fez, apesar de afirmar que não teria um julgamento justo em Espanha, onde ele e o resto do seu governo destituído enfrentam acusações que podem resultar “em mais de 500 anos de penas de prisão”. O que disse foi que pretendia permanecer na capital política europeia até ter “garantias de um processo justo, com separação de poderes”.

PUB

Não foi assim. Os factos, uma vez mais, ultrapassaram-no. Ou melhor, talvez tenha sido ele a precipitar os factos.

Há uma regra não escrita mas sempre cumprida entre os juízes do Supremo Tribunal espanhol, lembrava de manhã o juiz emérito José Antonio Martín Pallin: “Numa situação de campanha eleitoral, não se avança, espera-se.” Ora, nem o Supremo nem a Audiência decidiram esperar. O que significa, diz o jornalista Ferran Casas, que os independentistas farão campanha debaixo de “uma espada de Dâmocles, medindo cada palavra, sabendo que disso pode depender se dormem em casa na noite seguinte a cada comício”.

Primeiro, foi o Supremo Tribunal que aceitou investigar as acusações de “rebelião, sedição e desvio de fundos” contra a presidente do parlamento autonómico dissolvido, Carme Forcadell, e os restantes cinco membros da Mesa do Parlamento, por terem permitido que se votasse a resolução onde se declarava “a proclamação da República”. E acedendo ao pedido da Procuradoria-Geral para os chamar a declarar com urgência, o juiz instrutor Pablo Llarena quer ouvi-los quinta e sexta-feira.

Ao final do dia, era a juíza Carmen Lamela que aceitava ficar com a investigação contra o ex-presidente da Generalitat e os seus 13 conselheiros, intimados a responder pelas mesmas acusações — o tribunal é outro porque os primeiros integram a Comissão Permanente da Assembleia, órgão em funções entre legislaturas; como eleitos, só podem ser julgados no Supremo. Lamela chamou os 14 ex-dirigentes a declarar nos mesmos dias 2 e 3 de Novembro, pelas 9h, meia hora antes da audiência no Supremo.

Aumentar

Nieva-Fenoll acredita que sem a excursão de Puigdemont, a Justiça teria esperado. Afinal, todos estes investigados, acusados pelo procurador José Manuel Maza dos mais graves crimes do Código Penal espanhol (só a rebelião pode significar 15 a 30 anos de cadeira), podem ser candidatos às eleições autonómicas que Madrid marcou para 21 de Dezembro na Catalunha. “Pode ser injusto, mas claro que influenciou a decisão. Com a saída do país de parte dos investigados, a rapidez não pode ser criticada.”

Se Puigdemont permanecesse na Bélgica, o seu vice-presidente, Oriol Junquera, e os ex-conselheiros que ficaram em Barcelona, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó e Raül Romeva, dificilmente sairiam em liberdade depois de se apresentaram na Audiência Nacional.

Rebelião e vingança

Nieva-Fenoll não considera que Puigdemont tenha fundamentos para falar numa “ofensiva política do Estado espanhol” a não ser num ponto. “Isso só tem sentido quando falamos na acusação de rebelião. Nunca houve rebelião em Espanha sem violência, essa acusação não poderá ser considerada”, defende.

Mas a “rebelião” aparece várias vezes repetida no despacho assinado por Maza na segunda-feira — um texto que os jornalistas descobriram ter como título original “Mais dura será a queda”, gravado nos metadados do documento. Facto que Puigdemont apresentou como prova de que “não é justiça mas vingança” o que se pretende.

A magistrada aceitou ainda fixar a fiança de 6,2 milhões de euros que pedia a Procuradoria-Geral, um valor que os investigados têm de depositar no prazo de três dias ou verão os seus bens congelados. Carmela decidiu incorporar à queixa declarações adoptadas pelo parlamento, assim como os últimos decretos do Governo sobre o processo independentista, já que, tal como se escreve na exposição do procurador, estes factos apontavam para que fosse proclamada “uma República catalã independente de Espanha”.

Sedição ou desacato

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Carmela aceitou o caso por considerar que trata factos relacionados com outro que já dirige, o que investiga por “sedição” os presidentes das duas maiores associações independentistas, Jordi Sànchez (Assembleia Nacional Catalã) e Jordi Cuixart (Ómnium), para além do ex-major da polícia catalã, Josep Lluis Trapero. Os Jordis estão em prisão preventiva desde 16 de Outubro.

O catedrático da Universidade de Barcelona é crítico desta decisão e também não entende as acusações de “sedição”, delito que implica um “apelo tumultuoso” para impedir o cumprimento de uma lei, contra os Jordis. “Noutro caso qualquer, menos emocional, eles seriam acusados de desacato ou desordem pública, não se entende a sedição e muito menos a prisão preventiva.”

A verdade é que o independentismo catalão deixou grande parte de Espanha com os nervos em franja — e os juízes não parecem ter conseguido isolar-se de um contexto especialmente emocional.

PUB

PUB