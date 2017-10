O presidente destituído da Generalitat, Carles Puigdemont, foi chamado a depor na Audiência Nacional, em Madrid, na próxima quinta-feira, bem como todos os antigos membros do governo catalão.

A ordem foi dada pela juíza Carmen Lamela, significando assim que a Audiência Nacional aprovou o processo apresentado pela procuradoria-geral, que acusou os políticos catalães dos crimes de sedição, rebelião e desvio de fundos.

Como os acusados são elementos da autoridade, podem ser condenados a penas de prisão entre os 15 e os 30 anos. Para além de Carles Puigdemont e do seu vice-presidente Oriol Junqueras, são acusados os outros 13 conselheiros agora destituídos, incluindo Santi Villa, que se demitiu na véspera da declaração de independência. Dos mesmos crimes estão acusados a presidente do Parlamento entretanto dissolvido, Carme Forcadell, e os cinco membros da Mesa do Parlamento, por terem permitido que se introduzisse na agenda parlamentar a resolução onde se declarava “a proclamação da República”. São 20 pessoas ao todo.

Estes últimos responsáveis serão ouvidos também nesta semana mas no Supremo Tribunal espanhol.

