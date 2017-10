O Exército dos Estados Unidos capturou um homem suspeito de estar envolvido num ataque a um complexo diplomático norte-americano na cidade de Bengasi, na Líbia. A informação foi anunciada pelo Presidente norte-americano, nesta segunda-feira. Mustafa al-Imam foi capturado na Líbia, informou Donald Trump em comunicado.

“Ontem [domingo], sob as minhas ordens, as forças norte-americanas capturaram Mustafa al-Imam na Líbia”, afirmou o líder dos EUA. De acordo com o procurador-geral Jeff Sessions, Al-Imam "enfrentará a justiça no tribunal federal pelo seu papel no ataque".

O ataque terrorista de 2012 ao complexo norte-americano, onde estava localizada a embaixada dos EUA e um anexo da CIA, provocou a morte de quatro norte-americanos — o embaixador Chris Stevens, o oficial do Departamento de Informação, Sean Patrick, e dos seguranças Tyrone Woods e Glen Doherty, antigos Navy Seals. À data, a campanha para as eleições presidenciais estava na fase final, e os republicanos tentaram usar Bengasi para atacar Obama. Hillary Clinton era secretária de Estado. Em Junho de 2014, com Obama no seu segundo mandato, foi detido um suspeito, que se encontra a ser julgado.

Nas últimas eleições presidenciais, que deram a vitória a Trump, o ataque foi novamente recuperado como argumento de campanha, apesar de uma investigação liderada pelo Partido Republicano em 2016 ter concluído que Clinton não teve responsabilidade no ataque.

Mustafa al-Imam é acusado de homicídio e de fornecer material balístico a terroristas, detalhou o gabinete do procurador-geral. Será agora transferido para solo norte-americano sob custódia do Departamento de Justiça norte-americano para proceder ao julgamento.

