Um túnel colapsou na Coreia do Norte, na sequência de um teste com armas nucleares nuclear que decorreu em Setembro, e terá matado mais de 200 pessoas. A informação está a ser adiantada pela televisão japonesa Asahi, que cita fontes anónimas conhecedoras do processo.

PUB

De acordo com a Reuters, cerca de uma centena de trabalhadores da base nuclear de Punggye-ri foram atingidos pelo colapso inicial, que terá ocorrido a 10 de Setembro. Uma segunda derrocada ocorreu durante as operações de resgate, tendo possivelmente elevado para 200 o número de mortos.

Peritos deram conta da ocorrência de turbulência e de deslizamento de terras perto da base nuclear, o que poderá significar que o sexto e maior teste nuclear levado a cabo a 3 de Setembro pela Coreia do Norte terá destabilizado a zona e poderá inviabilizar a utilização da base de Punggye-ri para futuros testes.

PUB

A 3 de Setembro, a Coreia do Norte anunciou ter testado com sucesso uma bomba de hidrogénio desenvolvida para ser instalada num míssil balístico intercontinental.

PUB

PUB