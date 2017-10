As autoridades japonesas detiveram esta terça-feira um homem depois de encontrarem partes de nove cadáveres desmembrados no seu apartamento, no sudoeste de Tóquio. Takahiro Shiraishi, de 27 anos, confessou ter cortado um corpo depois de matar a vítima e de a manter em caixas frigoríficas, cobertas de areia para gatos. Disse que o fez para encobrir as provas, cita o jornal britânico Guardian.

No entanto, a polícia detectou que os membros dos cadáveres encontrados correspondem aos corpos de oito mulheres e um homem, em vários estados de decomposição, detalharam os media japoneses. As cabeças decapitadas de duas vítimas foram encontradas na entrada do apartamento.

Um dos seus vizinhos disse aos jornalistas que começou a sentir um odor estranho vindo do apartamento de Shiraishi quando este se mudou, em Agosto.

No apartamento foi ainda encontrada uma caixa de ferramentas que seria usada para desmembrar os corpos, detalha o Guardian.

As autoridades depararam-se com o cenário depois de iniciarem uma busca pela localização de uma mulher de 23 anos, desaparecida desde dia 21 de Outubro. Durante a investigação, a polícia de Tóquio descobriram que Shiraishi estaria em contacto com ela, depois de a mulher ter escrito online — numa página não especificada — que queria cometer suicídio. Terá contacto Shiraishi com o objectivo de criar um pacto de suicídio. O encontro entre os dois ficou gravado em câmaras de segurança, junto à casa do suspeito.

A polícia japonesa acredita que a mulher está entre os corpos encontrados.

