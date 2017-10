Partir à descoberta do Norte de Portugal através da gastronomia e vinhos, em mais de mil restaurantes de 77 municípios, num evento que já vai na décima edição. É este o desafio que a Turismo do Porto e Norte de Portugal lança, nesta terça-feira, a portugueses e turistas para os conquistar pela boca, já que o número do turismo tem engordado a olhos vistos. “Só em 2016 a gastronomia representou 23% do factor de motivação para quem nos visita, logo a seguir ao City Breaks e Touring Cultural”, realça ao Público o presidente da Turismo Porto e Norte de Portugal (TPNP), Melchior Moreira.

“O que mostra que é realmente um produto estratégico de extrema importância para a promoção da vinda ao território e, por isso mesmo, exige respostas para quem nos procura”, assegura o responsável do TPNP. O evento fins-de-semana gastronómicos do Porto e Norte de Portugal, que, juntamente com o respectivo guia, é hoje apresentado em Vila Nova de Gaia, pisca, assim, o olho ao turista que visita o país, sobretudo espanhol e francês. “São os que mais procuram o nosso destino. Em 2017 no acumulado entre Janeiro e Setembro e, em comparação com 2016, registamos um aumento de 11,2% nos visitantes cuja motivação é a gastronomia e vinhos”, divulga Melchior Moreira.

A iniciativa arrancou em 2009 com apenas 13 fins-de-semana e igual número de municípios aderentes, com 349 restaurantes. Ganhou notoriedade e adeptos. Hoje o Guia dos Fins-de-semana Gastronómicos do Porto e Norte de Portugal sugere experiências para 26 fins-de-semana, entre 3 de Novembro e 27 de maio de 2018. Ao folhear esta espécie de roteiro gastronómico surgem logo os restaurantes aderentes e respectivas datas para degustação, além de algumas receitas típicas de cada município. No próximo fim-de-semana o ponto de encontro é em Alfândega da Fé com a sopa das Segadas, cabrito ou borrego com batata assada no forno e esparregado de grelos. Ou em Valpaços com Fumeiro à valpacense, lombo de porco com castanhas e arroz de passas. Para terminar, bolo de castanha.

O guia convida a fazer um périplo pelos 1016 restaurantes, 479 empreendimentos turísticos e 177 quintas enoturisticas aderentes ao projecto, no âmbito da promoção dos produtos de gastronomia e vinhos da região. São 77 pratos de carne e peixe à escolha no cardápio, mais uns quantos petiscos e 77 sobremesas. Os números falam por si em relação à dimensão deste projecto que conta ainda com doçaria tradicional e conventual de referência nacional. Se o percurso o leva até junto ao mar, há muito por onde escolher nos mais de 100 quilómetros de costa. Por aqui a ementa faz-se de marisco e peixe fresco. Também há o bacalhau como o maior expoente gastronómico da cozinha portuguesa. Se o gosto puxa mais para a carne, há uma selecção de espécies autóctones à espreita. Por fim, o vinho de excelência e medalhado, seja branco ou verde ou até vinho do Porto.

“São 10 anos de um projecto pioneiro no país, que une entidades públicas e privadas, e que convida à descoberta das melhores experiências gastronómicas inspiradas nas tradições locais, e dos vinhos, mundialmente reconhecidos pela sua qualidade e originalidade”, conclui o presidente da TPNP.

