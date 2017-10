A cidade de Évora vai anunciar oficialmente a sua intenção de se candidatar a Capital Europeia da Cultura em 2027, na quinta-feira, no Salão Internacional do Património Cultural, em Paris, França, revelou o presidente do município.

PUB

"É o local internacional mais adequado para anunciar a intenção", porque "é o maior salão mundial de património", com "ligações à UNESCO e a cidades com história e tradição cultural", afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá.

A apresentação da intenção de candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura em 2027, que faz parte do programa definido por uma comissão executiva, consiste numa conferência sobre o projecto, a qual está marcada para as 15h00 (hora local), integrada na programação do certame.

PUB

O autarca disse esperar que "uma parte dos responsáveis dos cerca de 200 expositores" do certame, que têm "influência na cultura mundial", possa assistir à conferência, onde será feito o anúncio oficial e divulgadas "as potencialidades" da cidade alentejana.

"Pretendemos, nesta primeira fase, mostrar que Évora reúne as condições para poder vir a ser Capital Europeia da Cultura e que estamos empenhados em preparar uma candidatura vencedora", realçou o presidente do município.

Pinto de Sá observou que o processo "exige uma preparação muito significativa", sublinhando que Évora tem "todos os ingredientes necessários para que possa ser aprovada como Capital Europeia da Cultura".

"Estamos a preparar a candidatura e só depois de elaborada e avaliada é que será decidida" a sua concretização, notou, indicando que, de acordo com o calendário europeu, a decisão sobre a Capital Europeia da Cultura em 2027 será tomada cinco anos antes, em 2022.

O autarca adiantou que, após esta primeira apresentação internacional, será feita, brevemente, na cidade, uma cerimónia sobre a intenção de candidatar Évora a Capital Europeia da Cultura em 2027.

A comissão executiva integra, além do município, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, Direção Regional de Cultura do Alentejo, Fundação Eugénio de Almeida e a Universidade de Évora.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O centro histórico de Évora comemora este ano o 31.º aniversário da classificação como Património Mundial, pela Organização das Nações Unidas, para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

SYM // MLM

Lusa/Fim

PUB

PUB