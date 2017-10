Uma colisão entre um veículo ligeiro e uma carrinha da PSP fez, esta terça-feira, dez feridos ligeiros, confirmaram ao PÚBLICO fonte de PSP e do gabinete de comunicação do INEM. O acidente ocorreu na rua João de Oliveira Miguens com a rua de Cascais, ao início da tarde desta terça-feira. O alerta foi dado às 14h26, informou o INEM.

Entre os feridos, há nove do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 28 e os 66 anos, e uma mulher de 53 anos, detalhou a mesma fonte. Seis foram encaminhados para o Hospital São Francisco Xavier. Os restantes seguiram para o Hospital Santa Maria.

No local encontram-se cinco ambulâncias e uma mota de emergência do INEM, além de duas viaturas médicas dos hospitais São Francisco Xavier e São José, informou o INEM. Estão ainda os Bombeiros Voluntários do Beato e da Ajuda e o Regimento de Sapadores Bombeiros, com 13 profissionais, referiu ao PÚBLICO fonte dessa corporação.

