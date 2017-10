A futura construção do terminal Multimodal do Barreiro implica um dos maiores investimentos de toda a estratégia para o aumento da competitividade portuária, apresentado pelo Governo em Dezembro de 2016.

Nesse ano de 2016, o movimento de mercadoria nos portos nacionais chegou quase aos 90 milhões de toneladas, mas o objectivo do Governo é conseguir mais do que duplicar esta fasquia em dez anos, e chegar a 200 milhões de toneladas em 2026. Para tal está a contar com o novo terminal em Sines, o Terminal Vasco da Gama, uma nova infra-estrutura em Leixões e também o Multimodal do Barreiro, para onde está previsto um investimento entre os 400 e os 600 milhões de euros.

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, leva todos estes projectos no portefólio de investimentos que vai estar a divulgar na China até ao próximo dia 4 de Novembro. A governante lidera uma comitiva com 39 empresas portuguesas que abrange, para além dos grandes portos nacionais, representantes das principais indústrias portuguesas da economia do mar.

Esta viagem acontece numa altura em que os portos nacionais atravessam o seu melhor momento, com quebras sucessivas de recordes em Sines e em Leixões, e com uma recuperação contínua e sustentada no caso de Lisboa (depois das quebras sentidas em 2016, na sequência da greve dos estivadores).

O Porto de Leixões bateu um recorde ao movimentar, até Setembro, cerca de 14,6 milhões de toneladas de mercadorias - o que representa um crescimento de 7%, face ao período homólogo do ano anterior. O Porto de Lisboa registou taxas de crescimento bem mais expressivas. De acordo com informação disponibilizada pela administração do Porto de Lisboa, nos primeiros nove meses do ano foram movimentados 9 milhões de toneladas, o que significa uma variação homóloga de 22,5%. Em termos de carga contentorizada, destaque para os 3,7 milhões de toneladas de mercadorias, o que traduz um crescimento de 35,6%, sendo de salientar o aumento dos movimentos de embarque de mercadorias para exportação.

O Porto de Sines está já a operar noutro “campeonato”. Movimentou nos primeiros nove meses do ano 38,6 milhões de toneladas, com particular destaque para os crescimentos na carga contentorizada, que já representam cerca de 43% do total movimentado.

Para além da apresentação dos investimentos e da procura por cooperação portuária, outro dos objectivos da missão liderada por Ana Paula Vitorino é a dinamização da cooperação entre Portugal e a China no âmbito da Economia Azul Sustentável – será assinado um plano de ação colaborativo centrado na recuperação dos ecossistemas marinhos e combate ao lixo marinho, no cumprimento do protocolo estabelecido entre o Ministério do Mar e o ministro responsável pela State Oceanic Administration.

