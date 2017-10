Os particulares que subscreveram Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) em Outubro de 2013 vão receber um prémio suplementar de 1,88%, que acresce à taxa bruta de 5%. Este prémio reflecte a evolução do crescimento da economia (PIB), a que o produto está associado.

O valor do prémio, divulgado pelo IGCP, a agência que gere a dívida pública, aplica-se a quem está no quarto ano de subscrição do produto e que o subscreveu os CTPM em Outubro de 2013, o que abrange um número reduzido de subscritores, dado que o produto foi lançado a 31 desse mês. Para as subscrições realizadas nos meses seguintes, o prémio será anunciado mais tarde pelo IGCP.

Os CTPM ofereciam uma remuneração bruta crescente muito atractiva, que variava entre os 2,75% do primeiro ano até 5% no quarto e quinto ano, acrescida do prémio de 80% do crescimento médio real do PIB. Sem o prémio, a taxa média bruta oferecida é de 4,25%.

Em Janeiro 2015, a remuneração dos CTPM sofreu um corte substancial, passando a variar entre 1,25% no primeiro ano até 3,25 % no quinto ano, mantendo o prémio extraordinário no 4.º e no 5.º ano em função do crescimento da economia. A taxa média bruta caiu para 2,25%, ainda assim muito atractiva face à media dos depósitos bancários.

Na semana passada, o Estado suspendeu os CTPM e lançou os Certificados do Tesouro Poupança Crescente (CTPC), com uma remuneração crescente, mas bem menor. A remuneração da nova aplicação, a sete anos (as anteriores eram a cinco anos), começa nos 0,75% e terminando nos 2,25%, o que corresponde a uma taxa média de 1,39%.

Este produto também tem associado um prémio a pagar em função da evolução da economia, mas apenas de 40%, contra os 80% anteriores.

