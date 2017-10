A Anacom recomendou aos operadores que não cobrem o período de tempo em que os clientes estiveram sem telecomunicações por causa dos incêndios dos últimos meses. Em comunicado, o regulador revelou que “não faz sentido” que os clientes estejam a pagar por “um serviço que efectivamente não esteve disponível” e também porque as populações afectadas “já sofreram elevados custos económicos e sociais”.

A autoridade afirma que a Lei das Comunicações Electrónicas “não estabelece qualquer obrigação de descontar na factura os dias em que não existe disponibilidade do serviço contratado” mas que, atendendo à situação, deverão ser os prestadores de serviços a promover, por sua iniciativa, o acerto dos valores cobrados, realizando aquilo que se considera ser, acima de tudo, um imperativo de justiça”.

“Quando as facturas já tiverem sido enviadas deverão fazer os acertos necessários e nos casos em que as mesmas já tenham sido pagas devem creditar os valores pagos na factura ou na conta do cliente”, diz a Anacom.

As centenas de incêndios que deflagraram nos últimos meses provocaram a morte a mais de 100 pessoas e fizeram centenas de feridos. Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações, a cortar o trânsito em dezenas de estradas e houve várias populações nas zonas mais afectadas que ficaram dias sem acesso a comunicações.

