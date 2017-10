Manchester United (Grupo A), Paris Saint Germain e Bayern Munique (Grupo B) são as primeiras equipas que já têm garantida a passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Já o Barcelona desperdiçou em Atenas a oportunidade de carimbar desde já a qualificação no Grupo D, ao empatar a zero bolas com o Olympiacos. Sem hipóteses matemáticas de prosseguirem na principal competição da UEFA ficaram o Celtic e o Anderlecht (Grupo B).

A grande goleada da noite desta terça-feira foi protagonizada pela equipa da capital francesa, que esmagou em casa os belgas do Anderlecht, por 5-0. Marco Verratti e Neymar apontaram os dois primeiros golos, com que terminou a primeira metade, mas o grande e inesperado protagonista foi o defesa franco-polaco Layvin Kurzawa, que assinou um hat-trick no segundo tempo.

O registo dos vice-campeões franceses na fase de grupos da Champions tem sido impressionante, até ao momento, não apenas por terem vencido as quatro partidas disputadas, mas por terem apontado 17 golos (uma média de 4,25 por jogo) sem sofrer nenhum.

No mesmo Grupo B, o Bayern Munique bateu na Escócia o Celtic, por 2-1, e tem também lugar reservado entre as 16 equipas que seguem em frente na Champions, podendo ainda alcançar o primeiro lugar nas duas partidas que restam.

Ainda sem nada definido continuam os grupos C e D. No primeiro, o Atlético de Madrid voltou a desiludir, ao deixar-se empatar a uma bola, na capital espanhola, pelo modesto Qarabag FK, que até esteve a ganhar. Na outra partida, a Roma impôs um triunfo caseiro ao Chelsea, por 3-0, ultrapassando os campeões ingleses no comando da classificação.

