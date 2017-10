Depois de vencer as duas rondas do qualifying, João Sousa ganhou o primeiro encontro no quadro principal do Paris Rolex Masters. O número um português derrotou Paolo Lorenzi, em dois sets, para repetir o melhor resultado no Masters 1000 francês, registado no ano passado.

Frente a um adversário a quem já tinha ganho em três ocasiões, mas perdido o último duelo, em Setembro, no Open dos EUA, Sousa (58.º no ranking ATP) impôs-se a Lorenzi (41.º), por 6-4, 7-5, depois de liderar o primeiro set por 3-0, e, o segundo, por 5-3. O vimaranense esteve melhor nos jogos de resposta, obtendo 11 break-points e vencendo praticamente dois terços dos pontos no segundo serviço do italiano.

“Comecei muito bem, ele, se calhar, mais nervoso. Eu vinha com algum ritmo do qualifying, o que é sempre muito bom e isso notou-se. Depois as coisas igualaram-se, estive com um break abaixo no primeiro set, mas consegui manter a tranquilidade, manter-me fiel ao meu estilo de jogo e à táctica que tínhamos delineado. No segundo set, elevei um pouco o meu nível de jogo, principalmente no capítulo do serviço e consegui ser mais constante do que ele. Tenho me sentido muito bem, não só fisicamente, mas também mentalmente e penso que isso é muito importante, manter esse espírito”, disse Sousa que vai agora reencontrar Juan Martin Del Potro (17.º), uma semana depois de ter sido derrotado (6-1, 4-6 e 6-1) pelo argentino na primeira ronda de Basileia.

Ao chegar á final do torneio suíço, Del Potro manteve as aspirações a qualificar-se para as ATP World Tour Finals, onde ainda há duas vagas.

