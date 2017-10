Comparado com Pep Guardiola pela semelhança das ideias que defendem – o diário desportivo italiano Gazzetta dello Sport chamou-lhes “gémeos falsos” – Maurizio Sarri vincou as diferenças que os separam: “Se eu deixasse o futebol agora ninguém me ia recordar porque ainda não ganhei nada. Portanto, não há comparação possível. Gosto da filosofia de Guardiola, gosto da forma como as equipas dele jogam. Estamos a falar de um treinador que mudou o futebol”, sublinhou o técnico do Nápoles, que esta noite recebe o Manchester City.

No duelo entre os líderes da Liga italiana e inglesa, são os visitantes quem sente maior conforto: aos “citizens” basta evitar a derrota para garantir a passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. “Estou em Nápoles pela primeira vez enquanto treinador e é uma grande honra. Temos muito respeito pelo Nápoles, pela forma como jogam, mas no futebol não há lugar a medo. Somos um clube jovem em termos europeus, não temos a experiência de outros clubes de topo, mas quem ia jogar para o empate podendo ganhar?”, frisou Guardiola.

No Grupo G, onde o FC Porto recebe o RB Leipzig, uma das vagas nos oitavos-de-final da Champions já pode ficar entregue ao Besiktas. Para garantirem a presença na fase seguinte os turcos têm de ganhar em casa ao Mónaco de Leonardo Jardim – o empate também poderá servir, mas esse caso o Besiktas tem de torcer por um triunfo dos alemães no Dragão. Real Madrid e Tottenham têm o destino nas próprias mãos: os co-líderes do Grupo H defrontam-se em Londres e quem ganhar avança desde já para os oitavos-de-final.

