Depois de Dustin Hoffman e Ben Affleck, chegou a vez de Scarlett Johansson participar no programa norte-americano Finding Your Roots, que propõe às celebridades a oportunidade de descobrir o passado das suas famílias.

Com a duração de um minuto, um vídeo promocional mostra uma lista de membros da família da actriz que desapareceram no Gueto de Varsóvia, durante a Segunda Guerra Mundial. Durante o vídeo, pode ver-se Johansson a folhear um livro com fotografias a preto e branco da sua família e o horror nazi.

Apesar de ter prometido a si mesma não chorar, Scarlett Johansson não conseguiu conter-se ao ler na lista o nome do irmão e irmã do bisavô. De origem dinamarquesa e polacos, a actriz nasceu em Nova Iorque, nos EUA.

O episódio vai passar na televisão norte-americana nesta terça-feira, 31 de Outubro.

