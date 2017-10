Depois de 17 anos à frente da Burberry, Christopher Bailey anunciou a sua saída. O criador vai ficar à frente da direcção criativa da marca britânica até ao final de Março de 2018.

“Tem sido o grande privilégio da minha vida laboral estar na Burberry, a trabalhar e a aprender com um grupo tão extraordinário de pessoas, ao longo dos últimos 17 anos”, aponta o criador britânico, citado por vários meios. “Acredito verdadeiramente que os melhores dias da Burberry ainda estão para vir.”

O CEO da Burberry, Marco Gobbetti, também comentou a saída de Bailey, reconhecendo o papel “fundamental” que este teve na transformação e sucesso da marca, desde 2001. “Apesar de estar triste por não ter a oportunidade de trabalhar com ele durante mais tempo, o legado que deixa e o excepcional talento que temos na Burberry dão-me enorme confiança relativamente ao nosso futuro”, acrescenta.

Sobre planos futuros, Bailey adiantou apenas que está “entusiasmado por explorar novos projectos criativos”. “Mantenho-me totalmente empenhado no futuro sucesso desta magnífica marca e em garantir uma transição harmoniosa”, garante.

De acordo com o analista Rogerio Fujimori, da RBC Capital Markets, citado pelo Guardian, Phoebe Philo – directora criativa da Céline – é um dos nomes mais prováveis para substituir Bailey. O criador tem data de saída marcada para 31 de Março de 2018, mas deverá continuar a dar algum apoio à marca até ao final desse mesmo ano. Além de director criativo, Bailey assumiu também durante cerca de três anos o cargo de CEO da marca, antes da entrada de Gobbetti – que chefiava a Céline –, em Janeiro de 2017.

De heritage a digital

Um dos nomes mais aclamados da indústria da moda, Bailey ajudou a transformar o tradicional padrão de xadrez, tipicamente usado no forro dos icónicos trench coats da Burberry, num símbolo moderno e cosmopolita, sob a direcção de Angela Ahrendts. Talvez a figura mais influente da transformação da Burberry numa marca verdadeiramente digital, Ahrendts foi recrutada em 2006 para CEO e ocupou o cargo durante sensivelmente oito anos, antes de se mudar para Silicon Valley, para dirigir o retalho da Apple.

Nessa altura, a marca foi uma das primeiras no sector a identificar os millennials como cliente alvo e a redesenhar todos os esforços de marketing e comunicação para esse efeito. As diferentes plataformas online regionais foram consolidadas num único site capaz de transmitir a história e valores da marca e, em 2009, a Burberry lançou a artofthetrench.com, uma espécie de rede social centrada no símbolo do trench coat.

A peça mais icónica da Burberry, o trech coat, tornou-se o foco para a empresa, marcando o ritmo de cada nova colecção. De apenas alguns modelos – na sua maioria beges e sem grandes diferenças –, passaram a ser peças mais criativas, misturando o legado e heritage com o design de Bailey.

A Burberry é hoje considerada uma marca de luxo e líder no segmento digital. Foi uma das primeiras a transmitir os desfiles de moda em live streaming e no início de 2016 anunciou que iria passar a apresentar as suas colecções para consumo imediato, influenciando uma série de outras marcas a adoptar este regime de see now buy now. A decisão polémica foi tomada por Bailey, que na altura ocupava tanto o cargo de director criativo, quanto o de CEO.

Uma das primeiras estratégias de Ahrendts na Burberry foi centralizar todos os aspectos de design e produção sob o controlo de Christopher Bailey. Foi um passo controverso, na altura, que implicou, por exemplo, o encerramento de uma fábrica no País de Gales que fazia pólos. Ahrendts chegou mesmo a ser chamada a testemunhar perante o Parlamento britânico, para explicar a decisão.

“As grandes marcas globais não têm pessoas por toda a parte do mundo a desenhar e a produzir todo o tipo de coisas. Tornou-se bastante evidente que se a Burberry quisesse ser uma grande e pura marca global de luxo teríamos de ter um único director criativo global”, escreveu Ahrendts num ensaio para o Harvard Business Review, em 2013.

“Tínhamos um jovem designer incrível chamado Christopher Bailey, com quem tinha trabalhado na Donna Karan e que sabia que era um sensacional talento. Por isso, apresentei-o cedo como o 'czar da marca'”, contou na altura.

