Com um vestido de brilhantes dourados, as mãos nas ancas e um olhar confiante, uma das candidatas a Miss Peru apresenta-se para dar a conhecer as suas medidas, num dos tradicionais momentos do concurso. Mas os números que cita não correspondem ao tamanho do seu corpo. A candidata aproveitou o momento para falar da violência contra as mulheres no país. “As minhas medidas são 2202 casos de feminicídio denunciados nos últimos nove anos no meu país”, afirma, antes de se afastar do microfone. A candidata seguinte repete o gesto. “As minhas medidas são 82 feminicídios e 156 tentativas só este ano". Momentos depois, outra candidata apresenta mais dados: “81% dos agressores de raparigas menores de cinco anos são próximos da família”.

Os números da violência de género continuam a surgir à medida que as 23 candidatas se vão apresentando, citando dados sobre abusos sexuais, exploração sexual, agressões psicológicas e assédio.

O movimento organizado pelas candidatas pretende chamar a atenção para a violência que atinge especialmente as raparigas naquele país, através da visibilidade que o concurso de beleza oferece.

Todos os dias, nove raparigas sofrem de violência sexual no Peru. Os números são da Polícia Nacional, que só no último ano recebeu 3194 denúncias por parte de crianças e jovens adolescentes do sexo feminino. A estes somam-se os dados do Ministério da Mulher e Populações Vulneráveis, de Janeiro a Agosto deste ano, que contam que 4998 mulheres sofreram violência sexual. Destas, 71% eram crianças e raparigas menores, cita um artigo de 16 de Outubro do jornal peruano La República. Se se considerarem os casos que ficam por denunciar, as estimativas sugerem que o número possa ser quatro vezes maior.

Destaca o ABC que, apesar de muitos peruanos terem apoiado o movimento, também foram registadas críticas, com a organização do concurso a ser acusada de aproveitamento mediático. Horas antes, a organização já tinha anunciado que a cerimónia seria um momento de afirmação dos direitos das mulheres.

