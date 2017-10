Arrancou com a bola a meio-campo e só a largou quando rematou, diante do guarda-redes, para finalizar um golo que entretanto se tornou popular nas redes sociais. João Tomé, um jogador da equipa de iniciados do Benfica, fintou não um ou dois mas cinco adversários para concretizar um tento a fazer lembrar o histórico golo de Maradona no Argentina-Inglaterra nos quartos-de-final do Mundial de 1986, no México. A equipa sub-15 benfiquista venceu por 7-0 o Red Bull Sazburgo, integrado na Benfica Youth Cup, decorreu entre sexta-feira e domingo no Seixal.