O novo disco dos Moonspell teve como inspiração o Terramoto de 1755. É o primeiro totalmente escrito em português e vai ser lançado esta sexta-feira, dia 3 de Novembro. Mas é já esta segunda e terça-feira, 30 e 31 de Outubro, na sala Lisboa ao Vivo, na Avenida Infante Dom Henrique, que começa a digressão “1755”. Depois de Lisboa, segue-se o Hard Club, no Porto, no aniversário do Terramoto, esta quarta-feira.



O PÚBLICO foi assistir a um ensaio para estes concertos e abre-lhe a porta para o “Inferno”, estúdio e sala de ensaios dos Moonspell.



