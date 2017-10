É um “ataque à classe média”, aponta o líder da bancada do PSD Hugo Soares sobre a alteração do regime fiscal dos trabalhadores independentes proposta no Orçamento do Estado (OE) para 2018. Nesse sentido, o PSD vai propor a reposição do regime que está em vigor e desafia os partidos à esquerda do PS – PCP e BE – a votar essa proposta a favor.

Hugo Soares falava no arranque das jornadas parlamentares do PSD, a decorrer em Braga, sua terra natal. A proposta de OE e a entrevista do primeiro-ministro este domingo na TVI foram os principais alvos do deputado. A proposta de OE para 2018 reflecte um “aumento de impostos generalizados, aumento brutal de impostos aos trabalhadores independentes, chamados recibos verdes, num ataque à classe média e aos empreendedores”, apontou, assumindo o compromisso de que o PSD vai apresentar uma proposta de alteração para que “tudo fique como estava” e que este “ataque classe média não tenha efeito como pretendiam”.

O líder da bancada laranja dirigiu-se directamente aos líderes do PCP e do BE para apelar a que se coloquem ao lado da direita: “O deputado Jerónimo Martins e Catarina Martins, que se entretêm a fingir que fazem oposição ao fim-de-semana, espero que votem a nossa proposta”.

Sobre a proposta de OE, Hugo Soares comparou-o a uma “construção de lego” em que “cada um coloca uma peça para satisfazer os seus nichos”. “Como a colocação é aleatória o resultado não podia ser feliz. É incoerente, é sem futuro e sem estratégia. Numa palavra, este Orçamento apresentado pelo Governo e apoiado pelo PCP e BE não serve os portugueses e as portuguesas, serve apenas para manter António Costa no poder”, criticou.

Relativamente à entrevista do primeiro-ministro, o líder da bancada do PSD reiterou que as declarações revelam “incompetência” e “displicência”, depois dos avisos feitos sobre o risco dos incêndios do fim de-semana do 15 de Outubro, mas acabou por criticar o cenário da conversa, exibindo uma fotografia e comparando com a conferência de imprensa de José Sócrates quando anunciou o pedido formal de ajuda externa. Nessa comparação, Hugo Soares recorda que Sócrates perguntava como é que ficava melhor – se virado para o lado esquerdo ou para o lado direito. António Costa também estaria mais preocupado se ficaria melhor com “um capacete do lado esquerdo ou com um extintor do lado direito”.

Com Pedro Passos Coelho na primeira fila da sala onde decorrem as jornadas – num hotel da cidade – o líder da distrital de Braga, José Manuel Fernandes, elogiou o ainda presidente do PSD e vaticinou: “[o país] há-de chamar por si. Portugal e o PSD precisam de si”.

