Uma aeronave da Força Aérea Portuguesa (FAP), equipada com sensores de detecção térmica, encontrou, na sexta-feira e no sábado, 13 focos de incêndio.

Segundo revela a FAP em comunicado nesta segunda-feira, uma aeronave C-295M, operada pela Esquadra 502 – “Elefantes”, “realizou cerca de 11h30 de voo, em missões diurnas e nocturnas, com o empenhamento de diversas tripulações”. Estes meios aéreos, “com os seus avançados sensores de detecção térmica, foram fundamentais para orientar os meios no terreno durante o combate aos incêndios no território nacional”, acrescenta este ramo das Forças Armadas.

Após a detecção e monitorização dos focos de incêndio, as informações recolhidas pelas tripulações da Força Aérea “eram processadas pelo centro de Comando e Controlo do Comando Aéreo e, de imediato, difundidas para o Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS)”. Posteriormente, o CNOS disseminava essas informações pelos seus órgãos ou centros de coordenação locais, de forma a poder efectuar o combate com eficácia.

Além das operações de vigilância aérea, a Força Aérea encontra-se ainda a efectuar patrulhamento terrestre e colabora na mitigação dos efeitos dos incêndios através do transporte de forragens para animais para as zonas afectadas.

