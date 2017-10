Engenho para Governar

Um notícia veiculada pelos órgãos de comunicação social parece ter esclarecido o que muitos portugueses suspeitavam sobre alguém que durante um período conduziu os destinos do país, fazendo-nos crer que teria condições para dirigir os portugueses, rumo a um Portugal que poderia dar resposta aos desafios do futuro, com megalomanias cujo preço estamos todos a pagar.

O que me admira enquanto cidadão, é como é que os demais conseguem ir atrás de falsa simpatia que não resolve problemas, sendo a mesma a máscara de alguém com ambições desmedidas, e cujas explicações difundidas pela comunicação social são apenas convincentes para alguns mas não para a grande maioria dos cidadãos.

Ficamos todos a saber que para se ser responsável de um governo em Portugal não são é necessário ter um curso de engenharia ou doutoramento, bastando apenas engenho para fazer passar a imagem daquilo que não somos, sendo aquela posição governativa um convite a praticas irregulares, e a servir interesses, quando a governação de um país depende de boas praticas e transparência, mas sobretudo de sensibilidade social.

Américo Lourenço, Sines

Dois em um (in)certo!

Não sei quanto tempo ainda falta, para que Marcelo de Sousa se “rev(b)ele”, e se destape do véu que o encobre, só como Presidente da República, mas desejoso de se assumir também como chefe de governo. Já dá sinais claros de tal ambição. Marcelo, quer dentro desta legislatura “substituir-se” paulatinamente a António Costa, e ser ele a marcar a agenda política e a definir os trabalhos e a gestão da vida pública, como se primeiro-ministro fosse. Marcelo não resiste muito mais. Ele quer acumular as duas funções sub-repticiamente, e principalmente a que lhe falta ocupar - a que lhe escapou desde que anda nestas andanças político-partidárias.

O ponto de ruptura está mais próximo do que estava antes dos incêndios, embora estes possam parecer o pretexto, mas a ambição vem de trás. Marcelo prepara metodicamente o caminho, como antes o fizera enquanto comentador nos media, para chegar ao que alcançou. Os avisos estão feitos, sobem de tom, e tornam-se cada vez mais ameaças à governação. É ele quem quer ditar as medidas a por em marcha, sejam elas de acordo com os objectivos de Costa e de Centeno ou se revelem ao arrepio destes governantes. Para o Presidente Marcelo pouco importará. Ele parte do princípio que pode desempenhar as duas funções. A que lhe está atribuída, e a que ele se propõe impor-se, atropelando o executivo eleito e no activo a dirigir o país.

Marcelo vai intrometer-se a marcar o ritmo para lá do que seria esperado, e com tal atitude ou protagonismo poderá fazer implodir o governo no seu actual formato. Marcelo não deixou de ser quem é e nunca despiu as cores da família político-partidária a que pertence. A direita sabe isso e conta com ele, ao fim e ao cabo. O seu calculismo é de se lhe tirar o chapéu. Mas só os tolos é que não vêem tal caminhada do homem disfarçado de independente, no cargo que desempenha neste momento e sempre pronto a roer a corda a qualquer momento táctico.

Joaquim A. Moura, Penafiel

