O mau tempo atingiu países do Norte e do Centro da Europa e a intensidade de várias tempestades causou pelo menos seis vítimas mortais entre a Alemanha, a Polónia e a República Checa. Milhares de polacos e checos estão ainda sem energia eléctrica, detalha a Reuters. As autoridades estão ainda preocupadas com possíveis fugas de combustível de um cargueiro encalhado no Mar do Norte.

Uma das vítimas, um campista de 63 anos, morreu afogado com as inundações que estão a afectar a Alemanha. Uma outra cidadã alemã morreu quando a tempestade virou o seu barco a motor. Já as restantes quatro vítimas mortais não resistiram à queda de árvores, consequência dos fortes ventos que estão a afectar a região.

Na montanha mais alta da República Checa, os ventos atingem os 180 quilómetros por hora. A situação é também preocupante em zonas mais baixas do país, com várias regiões a registarem ventos com velocidade superior a 100 km/h, noticia a televisão checa.

Na Alemanha, onde o centro de Hamburgo está inundado, vários serviços de comboio foram suspensos devido à queda de árvores, deixando várias rotas interrompidas não só nesta cidade, mas também em Bremen, Hanôver, Berlim e Kiel. O mesmo cenário na República Checa obrigou à suspensão de vários serviços de transporte público.

As autoridades mantêm-se ainda atentas ao cargueiro Glory Amsterdam, um navio de 225 metros de comprimento, encalhado no Mar do Norte, junto às ilhas Langeoog, no Norte da Alemanha. Apesar de a embarcação não transportar nenhuma carga, tem 1800 toneladas de óleo combustível pesado e gasóleo marítimo como combustíveis a bordo.

