O procurador-geral espanhol, José Manuel Maza, anunciou esta segunda-feira, às 12h30 de Madrid (11h30 em Lisboa), que o Ministério Público espanhol irá abrir processos por indícios de "rebelião, sedição e peculato" contra "os políticos responsáveis pela declaração de independência da Catalunha na sexta-feira", segundo o El País.

PUB

Segundo Manuel Maza, um dos processos dará entrada na Audiência Nacional, visando "os membros do Govern (executivo autonómico catalão)". Já o processo no Supremo visará "os membros da Mesa do Parliament que permitiram a votação da declaração da independência". O mesmo jornal diz que não foram aplicadas medidas cautelares, mas que o procurador afirmou que reserva o direito de aplicar medidas do género depois de notificados e ouvidos os envolvidos neste processo.

Diz ainda o procurador que os visados "actuaram com total desprezo pela Constituição no passado dia 27 de Outubro".

PUB

O primeiro processo que dará entrada na Audiência Nacional envolve os nomes de Carles Puigdemont, presidente catalão destituído, Oriol Junqueras, Jordi Turul, Raül Romeva, Antoni Comín, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Lluís Puig, Carles Mundó, Santiago Vila e Meritxell Serret.

Já o segundo processo, a dar entrada no Supremo, envolve Carme Forcadel, presidente do Parlamento catlão, Lluís María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet e Joan Josep Nuet.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta manhã, dia em que Catalunha enfrenta o seu primeiro dia útil depois da aplicação do artigo 155 da Constituição, apenas um membro do Governo catalão comparaceu ao trabalho, do conjunto de 200 mil funcionários da administração autonómica. O conselheiro do Território e Sustentabilidade, Josep Rull, foi o único a deslocar-se ao gabinete, respondendo assim à dúvida sobre a posição que seria adoptada pelo Governo da Catalunha esta segunda-feira.

A fotografia de Rull sentado na sua secretária foi partilhada pelo próprio na sua conta pessoa do Twitter. Minutos depois abandonou o escritório, garantindo que estava "a cumprir a agenda para o dia".

Os Mossos d’Esquadra, que já retiraram as escoltas a muitos conselheiros (ministros) e até a fotografia de Puigdemont, que algumas esquadras possuíam, têm ordens para que esta segunda-feira deixem que os funcionários do Governo catalão entrem nos serviços apenas para recolherem os seus bens pessoais, escreve o El País.

PUB

PUB