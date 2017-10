O ditador alemão, Adolf Hitler, só se juntou ao Partido Nazi depois de ter sido rejeitado pelo Partido Socialista alemão. A conclusão é do historiador Thomas Weber, da Universidade de Aberdeen, que revela com base num documento inédito que em 1919 o Partido Socialista não aceitou a colaboração de Hitler, nem sequer para escrever no seu jornal oficial.

Weber defende, citado pelo jornal britânico Guardian, que a história poderia ter tomado um rumo diferente se a sua adesão ao Partido Socialista alemão, na época conotado com a extrema-direita mas maior e mais bem-sucedido do que o Partido Nazi, tivesse sido aceite. Nesse contexto, acrescenta o historiador, Hitler poderia ter-se conformado com um papel menor e "teria sido pouco provável que chegasse ao poder".

Na base da tese de Thomas Weber está o depoimento de Hans Georg Grassinger, presidente fundador do Partido Socialista alemão, encontrado nos arquivos do Instituto de História Contemporânea de Munique. Segundo Weber, este testemunho foi negligenciado pelos historiadores, mas contém informação relevante para explicar a forma como Hitler se relacionou com o partido que o rejeitou.

De acordo com o testemunho, citado por Weber, no Outono de 1919, por volta do mês de Setembro, Hitler foi ter com Grassinger, oferecendo-se para escrever para o jornal do Partido Socialista e para se juntar e trabalhar com o partido. Mas os dirigentes disseram que não tinham utilidade para ele no jornal e que também não queriam tê-lo no partido. Perante a recusa, Hitler acabou por se juntar ao Partido Nazi, assumindo a sua liderança em 1921.

“Esta é uma história que nunca foi contada antes”, adianta Weber, acrescentando que ajuda a explicar o comportamento obsessivo de Hitler em relação ao partido que o rejeitou.

Todos os membros seniores do Partido Nazi eram favoráveis a uma fusão com o Partido Socialista alemão no início da década de 1920. “Se não fosse a firme recusa de Hitler em fazê-lo – em determinada altura ele próprio saiu do partido por esse motivo –, o Partido Nazi teria sido absorvido pelo Partido Socialista alemão e, portanto, teria desaparecido e a história teria seguido um curso diferente”, lembrou Weber.

Para o historiador, a rejeição por parte dos socialistas permite explicar o comportamento de Hitler na altura, algo que até agora ninguém tinha conseguido fazer de forma persuasiva. “Tem havido uma tendência para ver no comportamento de Hitler, entre a sua entrada no Partido Nazi e meados da década de 1920, as acções erráticas de uma prima donna que actuou de forma totalmente irracional e que – além de ser um dotado orador – não tinha muitos talentos enquanto actor político... No meu livro mostro que é totalmente errado. Hitler era, de facto, um actor político hábil que nunca iria perdoar alguém que o rejeitou e manteve essa vingança ao longo da vida” para com o Partido Socialista.

Weber acrescenta ainda que nas três ocasiões em que a fusão dos dois partidos esteve em cima da mesa, Hitler opôs-se sempre. “A história de Hitler ser rejeitado por um partido e as suas acções no partido que o aceitou – o Partido Nazi – estão, portanto, intimamente ligados”, conclui.

Os resultados do trabalho de Thomas Weber serão incluídos no seu mais recente livro Becoming Hitler: The Making of a Nazi, que será publicado em Novembro com a chancela da Oxford University Press.

