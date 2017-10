Paul Manafort, ex-director de campanha do Presidente norte-americano Donald Trump, e Rick Gates, seu antigo parceiro de negócios, receberam esta segunda-feira ordem para se entregarem às autoridades, avança o New York Times.

Desconhecem-se até ao momento as acusações em causa, mas a notícia surge depois de, durante o fim-de-semana, ter sido revelado que o procurador especial Robert Mueller poderia decretar esta segunda-feira as primeiras detenções no âmbito da investigação às suspeitas de interferência russa na campanha presidencial norte-americana de 2016.

O nome de Gates, diz o NYT, surge associado a empresas detidas por Manafort em Chipre que estarão ligados à veiculação de pagamentos feitos por empresários e políticos da Europa de Leste.

Manafort assumiu funções como director de campanha de Trump em Maio de 2016, mas foi forçado a sair logo três meses depois na sequência do intenso escrutínio jornalístico feito às suas ligações com o ex-Presidente ucraniano Viktor Yanukovich, muito próximo do líder russo Vladimir Putin, e de alegações de relações financeiras suspeitas com a Rússia. Yanukovich foi talvez o cliente de Manafort a cair da forma mais espectacular. Segundo um telegrama secreto enviado de Kiev para o Departamento de Estado norte-americano em Fevereiro de 2006 e mais tarde tornado público pelo WikiLeaks, foi a empresa de Manafort, com escritório na célebre rua dos lobistas em Washington, a Rua K, quem fez a "transformação extrema" de Yanukovich a partir de 2004.

Depois da derrota nas presidenciais desse ano, Yanukovich contratou a David, Manafort & Freedom para refazer a sua estratégia política e reconquistar o poder. Manafort fora um dos principais conselheiros do senador republicano Bob Dole, na sua tentativa frustrada de ir para a Casa Branca. Atraídos por pagamentos de ouro, vários estrategas americanos trabalharam nessa altura para diferentes partidos ucranianos, entre os quais a empresa dirigida por Stan Greenberg, que fazia as sondagens para Bill Clinton; Stephen E. Schmidt, manager da campanha do governador Arnold Schwarzenegger da Califórnia; e Neil Newhouse, pollster que trabalhou para Mitt Romney, nos anos em que foi governador do Massachusetts.

Segudo o Center for Public Integrity, a anterior empresa de Manafort — a Black, Manafort, Stone, and Kelly — foi uma das que mais ganharam dinheiro com o "lobby dos torturadores" (a expressão é deles). Só entre 1991 e 1992, terá recebido 3,4 mihões. Ao longo dos anos, os clientes de manafort incluíram homens como Jonas Savimbi, líder da UNITA; Mobutu Sese Seko, ditator do Zaire (hoje República Democrática do Congo), o Presidente Ferdinand Marcos das Filipinas, e Sani Abacha da Nigéria. A seguir a um forte "período africano" veio o Leste europeu e o contrato de Viktor Yanukovich.

Há duas semanas, uma investigação da NBC norte-americana concluiu que Paul Manafort tinha uma relação financeira com os oligarcas russos muito mais forte do que se pensava.

