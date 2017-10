Um pequeno-almoço australiano, uma cabidela transmontana, uma cozinha lisboeta imaginada – a segunda edição da Lisboa Food Week chega já no próximo dia 3 e estende-se, com uma programação muito variada, até ao dia 13 (sim, é mais do que uma semana, mas há boas razões para isso).

Os três últimos dias (de 11 a 13) são dedicados ao Congresso dos Cozinheiros, que coincide também com o Encontro com Vinhos, Encontro com Sabores (de 10 a 13), evento organizado pela Revista de Vinhos, no Centro de Congressos de Lisboa.

A Lisbon Food Week propõe para estes onze dias uma rota de restaurantes (escolha das Edições do Gosto, organizadora do evento) e um roteiro de tascas (a partir do livro As 50 Melhores Tascas de Lisboa, do jornalista Tiago Pais), para além de seis jantares especiais e do tal pequeno-almoço australiano.

No dia 3 acontece, no Espaço Espelho d’Água, em Belém, o primeiro jantar. Com o tema Lusofonia: Uma Linguagem Gastronómica Comum, resulta de uma residência que juntou os chefs António Alexandre, Viriato Pã, Celestino Grave, Rui Manuel e William Ferro Melo em torno de produtos de várias regiões.

Também no dia 3, e com repetição a 8, no Cave 23 o chef Bernardo Agrela junta-se à barmaid Constança Cordeiro, que trará destilados próprios e fermentações para dois jantares baptizados como A Raposa e o Lobo. Sábado, dia 4, é para levantar (relativamente) cedo porque há, no Café Garrett, pequeno-almoço australiano preparado por Ana Leão, portuguesa naturalizada australiana.

Para quem já tiver recuperado o apetite, à noite a Cozinha Popular da Mouraria serve uma cabidela transmontana cozinhada por Vítor Adão, braço-direito do chef Ljubomir Stanisic, do 100 Maneiras. O dia 7 é dedicado a Uma Cozinha Lisboeta Imaginada, com Miguel Castro e Silva, Gonçalo Ribeiro e João Sá, que, no Lumni, no Bairro Alto, vão imaginar uma cozinha de Lisboa, inspirada pelo passado e pelo futuro.

A 8 há o Jantar das Cozinhas do Tejo, com Gonçalo Costa no restaurante Tájide e a 10, n’O Apartamento, um jantar da série Out of the Box com Vasco Coelho Santos, do Euskalduna Studio, no Porto, que vai apresentar um menu totalmente vegetariano. A 11 acontece o Jantar do Ano, no Convento do Beato, com Henrique Sá Pessoa, João Rodrigues, Justa Nobre e Vítor Sobral e a 13 Esta Carne que Eu Amo junta na Sala de Corte Rui Martins, chef Cozinheiro do Ano 2016 com Luís Gaspar, que conquistou o título este ano. O tema é carne, claro.

A programação da Lisbon Food Week inclui ainda, no dia 6, uma conversa no Boi Cavalo que reúne o chef do restaurante, Hugo Brito, com Tiago Feio (Leopold), Manuel Dias (Raízes) e António Galapito (Prado, que abrirá em breve) sobre os desafios de terem os seus próprios restaurantes. Também no dia 6 será lançado, na loja Vintage Department, o livro de Nuno Mendes (Taberna do Mercado, Londres): Lisboeta: Recipes from Portugal’s City of Light. E a 9, no Second Home no Mercado da Ribeira, vai-se discutir as mulheres no mundo da gastronomia na sessão Mulheres com Tomates.

No final desta semana, arranca então o Congresso dos Cozinheiros, organizado pela revista Inter e as Edições do Gosto, que nesta edição quer destacar a importância dos produtos e dos produtores na gastronomia. Pelo Centro de Congressos de Lisboa vão passar mais de 40 chefs e profissionais de cozinha, entre os quais João Rodrigues (Feitoria), Vítor Sobral (Tasca da Esquina), Alexandre Silva (Loco), José Júlio Vintém (Tombalobos), Marlene Vieira (Panorâmico) e Rodrigo Castelo (Taberna Ó Balcão).

Mais informações, incluindo a rota dos restaurantes e tascas, em www.lisbonfoodweek.pt.

Lisbon Food Week - 3 a 13 Novembro

Os preços e reservas dos eventos são a cargo dos locais

Congresso dos Cozinheiros - 11 a 13 setembro

Centro de Congressos de Lisboa

Bilhete: 30€/um dia (online) 35€/um dia (no local)

75€/dois dias (online) 90€/ dois dias (no local)

