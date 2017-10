Os etíopes querem salvar uma espécie automóvel em vias de extinção

Muitos gostam do preço. Para outros é uma visão nostálgica. Há ainda quem o veja como uma peça vintage. Por isso, embora a produção do modelo original tenha terminado em 2003, os mecânicos etíopes estão empenhados na manutenção do Volkswagen Beetle nas estradas daquele país. Na Etiópia, o carro alemão é visto como um excelente automóvel, pela sua resistência. O Volkswagen Beetle (conhecido em Portugal como Carocha) foi criado para durar, nos anos 1930, uma vez que se destinava essencialmente às famílias alemãs com poucos rendimentos. Desde então, a marca vendeu milhões destes carros em todo o mundo — e foi até redesenhado no final dos anos 1990 e já neste século, mantendo vivo o legado do modelo histórico.