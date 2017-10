A anulação dos processos de subconcessão da Metro do Porto e da STCP, decidida pelo actual Governo, levou a pedidos de indemnização por parte dos privados que ascendem a 23 milhões de euros, de acordo com um relatório do Tribunal de Contas (TdC) divulgado esta segunda-feira.

Segundo a auditoria do TdC, a Alsa, que tinha ganho o contrato para ficar com a subconcessão da STCP, avançou com uma acção no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa contra a empresa de transportes públicos e contra o ministro do Ambiente (João Pedro Matos Fernandes, que tutela estas empresas).

A empresa, de capitais espanhóis, além de reclamar a invalidade da anulação da subconcessão requereu o pagamento de uma indemnização de 11,9 milhões de euros (9,5 milhões por lucros cessantes e 2,4 milhões por danos emergentes). O tribunal, no entanto, e segundo se lê no relatório do TdC, absolveu a STCP e o ministro, em Maio, “por se considerar absolutamente incompetente para conhecer o mérito dos autos, dado o compromisso arbitral estabelecido no contrato de subconcessão”.

Não há petição em tribunal arbitral, como refere o TdC, mas, quando a auditoria foi realizada, em Junho, decorria ainda o prazo para um eventual recurso da sentença por parte da Alsa.

No caso da Metro do Porto, a francesa Transdev exige o pagamento de 11,9 milhões de euros, dos quais 9,5 milhões por lucros cessantes e 2,4 milhões por danos emergentes, e defende também a validade do contrato de subconcessão. A empresa avançou com uma acção de contencioso pré-contratual contra a Metro do Porto (MdP) junto do Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto e uma petição junto do tribunal arbitral, através da qual é feito o pedido de indemnização.

Sem haver ainda uma decisão ao nível do tribunal arbitral, o processo que envolve o TAF do Porto estava, diz a auditoria, em reapreciação nessa mesma instância após, numa primeira fase, não se ter considerado competente para julgar a acção. Este processo no TAF do Porto implica também um pedido de indemnização “a liquidar ulteriormente por sentença, ao abrigo do regime da responsabilidade por acto ilícito”.

Assim, e de acordo com a auditoria do TdC, “mais de um ano depois da anulação dos actos de adjudicação continua a decorrer nos tribunais administrativos os processos que decidirão sobre a validade legal de tais actos administrativos dos concelhos de administração da STCP e da MdP”. Com isso, diz o TdC, “existe o risco de estas empresas públicas virem a ser condenadas no pagamento de indemnizações, sendo certo que tais actos carecem de eficácia financeira uma vez que não foram visados pelo Tribunal de Contas”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sobre o processo das subconcessões, decidido pelo anterior executivo, o TdC declara que “não foi demonstrado” o pressuposto da defesa do interesse público que esteve na base dessa decisão.

Por outro lado, também refere que a anulação dos contratos de subconcessão, assente “na identificação de alegadas ilegalidades ocorridas nos processos pré-contratuais e que, por essa via, pretendeu salvaguardar o princípio da legalidade”, esta não foi devidamente “acompanhada da demonstração das consequências para o interesse público, em termos de 'value for money'”.

Nas conclusões da auditoria é dito ainda que “as empresas recorreram ao procedimento de ajuste directo para adjudicar as referidas subconcessões sem terem fundamentado/demonstrado suficientemente a existência de um interesse público relevante”, incumprindo assim com o que está estipulado no Código dos Contratos Públicos. Como recomendação, ao Governo e aos órgãos que gerem as duas empresas de transportes públicos, o TdC diz que devem adoptar “procedimentos para cumprimento do princípio da legalidade e para impedir as insuficiências detectadas, sem prejuízo da determinação do 'value for money' das decisões de anulação dos contratos”.

