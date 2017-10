O desemprego em Portugal continua a cair e em Setembro terá afectado 8,6% da população activa, revelou nesta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os dados são ainda provisórios, mas caso se confirmem trata-se da taxa mais baixa desde Abril de 2008. Os jovens são a excepção à regra, tendo registado um aumento mensal da taxa de desemprego.

Os números apontam para uma redução tanto em relação a Agosto (dois pontos percentuais), como em comparação com Setembro de 2016 (2,3 pontos percentuais), mantendo-se a trajectória descendente verificada nos últimos meses.

O desemprego jovem terá atingido os 25,7%, o que representa um recuo face aos 28,3% registados no mês homólogo, mas um ligeiro aumento em relação a Agosto, quando o desemprego afectou 24,8% da população entre os 15 e os 24 anos. Este aumento do desemprego jovem entre Agosto e Setembro poderá estar relacionado com a transição dos jovens da escola para o mundo do trabalho, embora o INE não adiante explicações.

Em Setembro, a estimativa provisória da população desempregada foi de 442 mil pessoas, tendo diminuído tanto na comparação com o período homólogo (557.500 pessoas), como com o mês anterior (451.700). O desemprego caiu em todos os grupos, excepto nos jovens, no qual se verificou um aumento de 92.600 desempregados, em Agosto, para os 96.400, em Setembro – uma diferença de 3800 pessoas.

O INE dá ainda conta de um aumento da população empregada em Setembro, com mais 7200 empregos face a Agosto e mais 147.000 em relação a 2016. Olhando mais ao pormenor, na população dos 15 aos 24 anos, o emprego diminuiu em 2200 pessoas.

Também nesta segunda-feira, o instituto dá conta dos dados definitivos de Agosto, quando a taxa de desemprego atingiu os 8,8%, o valor mais baixo desde Novembro de 2008.

“A taxa de desemprego de Agosto de 2017 situou-se em 8,8%, menos 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior e menos 0,4 ponto em relação a três meses antes”, nota o INE, acrescentando que este valor “representa uma revisão de menos 0,1 pontos percentuais face à estimativa provisória divulgada há um mês e corresponde ao valor mais baixo observado desde Novembro de 2008 (8,9%)”.

Os dados a que o INE dá mais relevância são ajustados dos efeitos sazonais. Se não se tiver em conta o efeito no mercado de trabalho das actividades típicas dos meses de Verão, a taxa de desemprego foi de 8,6% tanto em Agosto como em Setembro.

