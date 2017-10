Neste décimo episódio do podcast Jogo Limpo, o ex-árbitro analisa os jogos de Benfica-Feirense, Rio Ave-Sporting e Boavista-FC Porto. No final, tempo ainda para um comentário sobre as palavras de Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol.

