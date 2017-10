Para além dos jogos dos Grupos A e D, onde Benfica e Sporting precisam de somar pontos para evitarem já o afastamento dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, das restantes partidas que se vão disputar esta terça-feira podem sair já três apurados para a próxima fase da Champions. Sem qualquer ponto perdido nos três primeiros jogos, o Paris Saint-Germain dificilmente deixará escapar a qualificação na recepção ao Anderlecht, enquanto o Bayern Munique pode também ficar apurado no Grupo B com uma vitória em Glasgow. No Grupo D, onde o Atlético de Madrid está proibido de voltar a perder pontos contra o modesto Karabakh, haverá um dos jogos mais interessantes da noite: AS Roma-Chelsea.

Por volta das 21h30 desta terça-feira, quanto estiverem concluídos os primeiros oito jogos da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, pode restar apenas uma das oito vagas disponíveis nos quatro grupos para os oitavos-de-final. Numa perspectiva negativa para Benfica e Sporting, Manchester United e Basileia (Grupo A); Barcelona e Juventus (Grupo D) podem assegurar já a qualificação.

Nos restantes grupos, a vida parece facilitada para Paris Saint-Germain e Bayern Munique, enquanto no Grupo C a equação entre Chelsea, AS Roma e Atlético de Madrid promete ser mais complicada.

Com os estreantes azeris do Karabakh já vitoriosos pela qualificação e por terem conseguido travar um dos superfavoritos (empate com o Atlético de Madrid), no Grupo C haverá um duelo prometedor entre italianos e ingleses.

Duas semanas depois de protagonizarem em Stamford Bridge um dos melhores jogos da época (3-3), AS Roma e Chelsea reencontram-se no Stadio Olimpico, com a certeza que uma vitória dá o apuramento aos “blues”. Com um triunfo, um empate e uma derrota para cada clube nos três anteriores duelos, as duas equipas registam uma sequência de três vitórias consecutivas e os dois treinadores trocaram elogios na antevisão da partida.

A viver um período conturbado em Londres, Antonio Conte diz esperar neste regresso a Itália um “jogo muito duro, contra uma equipa belíssima”. O treinador do Chelsea, que no próximo domingo terá um frente-a-frente com Mourinho na Premier League, garantiu que apenas pensará na partida contra o Manchester United depois do jogo em Roma: “Vencemos os últimos três jogos e esperamos uma AS Roma de qualidade. O United é domingo e o nosso pensamento tem que ser partida a partida.”

Do lado “giallorosso”, Di Francesco acredita que os seus jogadores podem fazer melhor do que conseguiram em Stamford Bridge. “Quero ver a mesma mentalidade de Londres. Esse deve ser o nosso ponto de partida e depois podemos fazer ainda melhor”, afirmou o treinador da AS Roma.

Na outra partida do Grupo C, o Atlético terá que vencer o Karabakh para sacudir as críticas. A atravessar um mau momento – apenas uma vitória nos últimos sete jogos -, Simeone admitiu que há “preocupação” no balneário colchonero, mas mostrou confiança em recolocar a sua equipa “entre as melhores de Espanha e da Europa”.

