Decorridas três das nove jornadas do Campeonato da Europa das Nações de Xadrez, que se está a disputar na ilha de Creta, a Rússia, detentora do título e principal favorita, segue já isolada, sendo a única das 40 seleções participantes que soma por vitórias os encontros disputados.

Os russos estão a ter uma abordagem muito pragmática dos seus confrontos, tendo vencido sempre pela diferença mínima os seus adversários, Eslovénia, Bielorrússia e república Checa, mas nunca correndo qualquer risco nos seus duelos individuais, não tendo ainda sofrido nenhuma derrota em qualquer das partidas disputadas. Na perseguição seguem sete seleções: Alemanha, Hungria, Israel, Arménia, Polónia, Holanda e Croácia, que cederam um empate. E nenhum dos dois grandes rivais dos russos, o Azerbaijão, segundo designado e a Ucrânia, terceira da hierarquia, se encontram no grupo perseguidor.

Os ucranianos foram surpreendidos na segunda ronda pela Holanda, com a vitória de Anish Giri sobre Pavel Elianov, no primeiro tabuleiro, a revelar-se decisiva para este desfecho, enquanto o Azerbaijão está ainda pior, depois da derrota perante a Itália e do empate frente à Espanha, com Mamediarov a ser suplantado pelo número um espanhol David Anton Guijarro.

Portugal está a ter um desempenho positivo até ao momento. Na ronda inaugural derrota pela diferença mínima com a Croácia, obtido uma vitória robusta frente à Finlândia, 3-1, e sofrido um pesado revês perante a Ucrânia, 3,5-0,5. De qualquer forma, atendendo à diferença de rankings, as duas derrotas não deslustram e a vitória perante um adversário mais cotado é de realçar.

Do ponto de vista individual, destaque para a boa prestação do jovem campeão nacional, André Sousa, de 17 anos, que se mantiver a performance poderá alcançar a sua primeira norma de Grande Mestre, e de David Martins que este domingo, no único jogo que disputou até agora, conseguiu o único empate da seleção portuguesa perante a Ucrânia, no duelo com Martin Kravtsiv, 70º do ranking mundial.

