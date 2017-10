Após defrontar Olympiacos, Barcelona e Juventus, os três pontos somados no Grupo D da Liga dos Campeões não fazem justiça ao que tem sido o desempenho do Sporting, defendeu Jorge Jesus na antevisão do encontro da quarta jornada, frente ao emblema italiano. “Os jogos no grupo onde o Sporting calhou, com Juventus e Barcelona, deu para perceberem que o Sporting também é uma equipa com qualidade. Disputou um e o outro jogo até ao último minuto. O Sporting, não somando pontos, pelo menos está a somar prestígio”, sublinhou.

“Temos o prazer de voltar a defrontar a Juventus, vice-campeã europeia, uma equipa com grande qualidade colectiva e individual. Vai criar-nos imensos problemas. Que possamos novamente disputar o jogo em termos de resultado. Estamos preparados para isso. Estes jogos servem para os adeptos do Sporting sentirem-se orgulhosos e ajudam a equipa a crescer cada vez mais”, acrescentou o técnico “leonino”, que não poderá contar com Mathieu e Piccini.

A situação de William Carvalho é mais incerta e só na terça-feira haverá uma decisão. “A ausência obriga-me a pensar de maneira diferente. É um jogador fundamental na forma como o Sporting prepara o jogo para sair. Mas, se ele não puder jogar, em mentalizo-me. Como já estava a mentalizar da possibilidade de ele sair – e felizmente que não saiu. Vou ter de encarar a situação, é normal. Não joga ele, vai jogar outro. Tenho plena confiança em todos os jogadores”, garantiu Jorge Jesus.

“Se a Juventus já era uma equipa que me preocupava, ficar sem estes jogadores, do ponto de vista da organização defensiva... Têm jogado mais e têm mais rotinas. Não vamos jogar com uma equipa qualquer. É uma das cinco melhores do mundo na actualidade. No nosso grupo temos duas delas, Juventus e Barcelona. As dificuldades já são imensas”, reforçou o treinador do Sporting.

Também presente na conferência de imprensa, Bruno Fernandes garantiu que a equipa está “confiante”. “Estamos aqui para conquistar os três pontos, queremos igualar a Juventus. Temos de manter a concentração até ao último instante. Mais cedo ou mais tarde os resultados vão começar a aparecer. Acredito que amanhã conseguiremos obter o resultado que queremos”, disse o médio, que antes de jogar no Sporting passou pelo futebol italiano: “Cresci muito em Itália, cheguei muito jovem e dei o passo de jovem a adulto. A nível de jogo trouxe muito, aprendi imenso a nível táctico. É a base que trouxe do futebol italiano.”

