A equipa do Benfica é melhor do que os outros dois adversários do Manchester United no Grupo A da Liga dos Campeões em futebol, reafirmou esta segunda-feira o treinador português José Mourinho, que, por isso, espera um jogo difícil.

PUB

"Os jogadores sentiram que foi fácil ganhar ao Basileia, sentiram que foi fácil ganhar ao CSKA e sentiram que não foi fácil ganhar ao Benfica e que facilmente, em vez de ter sido 0-1, podia ter sido 0-0”, disse o técnico português, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de terça-feira.

Segundo Mourinho, os jogadores concordaram no final do jogo da terceira jornada, em Lisboa, que a equipa portuguesa merece respeito.

PUB

“O Benfica tem mais qualidade individual, como colectiva, como táctica. O Benfica é melhor do que os nossos outros dois adversários”, garantiu, referindo que o facto de os "encarnados" ainda não terem somado pontos na competição faz parte do futebol e não faz justiça à qualidade do plantel.

“Quem viu o Benfica com o CSKA como eu vi e revi, é um bocadinho difícil de aceitar que o Benfica tenha perdido aquele jogo. Mas o Benfica é melhor do que as outras duas equipas”, reiterou.

Mourinho elegeu como primeiro objectivo qualificar o Manchester United para a próxima fase, para o que precisará pelo menos de 10 pontos, e, como segundo objectivo, terminar no primeiro lugar do Grupo A, pelo que não pensa dar tréguas às "águias".

“Para acabar o grupo em primeiro, tendo em conta os resultados que o Basileia fez com o Benfica e o CSKA, empatar amanhã [esta terça-feira] não será suficiente. Vamos jogar, vamos ver, vamos sentir o jogo, vamos ler o jogo, vamos ver o que é que é possível", disse.

O Manchester United procurará a vitória, a quarto em quatro jogos no agrupamento, mas José Mourinho insistiu que não espera nenhum tipo de facilidades.

“Sabemos que o jogo é difícil, sabemos que o Benfica tem normais, legítimas ambições em ganhar o jogo e em tentar uma última oportunidade de se qualificar para os oitavos-de-final. Vai ser um jogo duro para nós, mas acho que o Benfica também sabe que não tem um jogo fácil”, vincou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para o embate com o Benfica, Mourinho continua sem contar com Phil Jones, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Michael Carrick e Marouane Fellaini, todos lesionados.

Regressado após duas semanas lesionado, Eric Bailly manifestou, por seu lado, o desejo de que o Manchester United continue com a série de bons resultados na Liga dos Campeões.

“Temos estado a jogar bem e espero que continuemos”, salientou o costa-marfinense, que recordou ter jogado com o benfiquista Pizzi no Espanyol.

PUB

PUB