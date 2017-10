Foi um Pedro Figueiredo endiabrado aquele que se exibiu nos dois dias da Final Circuito PT Empresas PGA Open, a última prova do PGA Portugal Tour, no Guardian Bom Sucesso, em Óbidos. O golfista do Sport Lisboa e Benfica venceu não só o pro-am juntamente com o amadortes panhol Sergio Garcia Leanizbarrutia, na modalidade de fourball/better ball, como conquistou a prova individual reservada aos profissionais.

Os números foram impressionantes, sobretudo aquela primeira volta individual de 62 pancadas, 10 abaixo do par, com 10 birdies. Na seguinte marcou 67 para somar 15 abaixo do par em 36 buracos. “Joguei bem, nunca tinha feito -10 numa volta, nem -15 em duas. As condições estavam perfeitas, não houve vento, mas não deixou de ser excelente”, afirmou “Figgy”, que a partir de sexta-feira joga numa das provas da Segunda Fase da Escola de Qualificação do European Tour, em Espanha.

Apesar disto, o jogador patrocinado também pela Navigator ganhou “só” com quatro pancadas de vantagem sobre Hugo Santos (66-67), que finalizou com -11. João Carlota foi terceiro com 135 (66-68), Tiago Cruz quarto com 139 (69-70) e Tiago Rodrigues (70-70) e Tomás Silva (68-72) – que foi o vencedor da Ordem de Mérito PGA Portugal 2017 – partilharam o quinto posto com 140 (-4).

João Carlota/Barbara Polzot e Pedro Figueiredo/Sergio Garcia Leanizbarrutia, dois melhores pares do Pro-Am © PGA PORTUGAL

No pro-am, a dupla Figueiredo/Leanizbarrutia terminou com 123 pancadas (61-62), 21 abaixo do par, mas apesar desta excelente marca isso só lhe deu vantagem mínima sobre João Carlota/Barbara Polzot, que no primeiro dia fizeram a marca colectiva do torneio – 59 pancadas – e depois acrescentou-lhe um 65. Ludgero Sebastião/Augusto Morais (65-60) e Hugo Santos /António Gonçalves (64-61) terminaram um degrau abaixo com 125.

Ao todo, estiveram 23 equipas em campo, sendo que os outro tantos amadores se apuraram para o evento através do Circuito PT Empresas Pro-Am, o qual teve três provas prévias, duas no Continente (Estela e Montado) e uma na Madeira (Santo da Serra).

