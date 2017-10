Quando, em Agosto, o sorteio da fase de grupos colocou Barcelona e Juventus no caminho do Sporting, até os mais optimistas terão vacilado. Mas a equipa de Jorge Jesus deu boa conta de si mesma nos dois duelos (em casa com os catalães e fora contra os italianos) e, ainda que não tenha somado pontos, a imagem tem sido positiva.

Duas semanas depois de ter ido a Turim colocar dificuldades à Juventus, os “leões” recebem na noite desta terça-feira o emblema italiano (19h45, SP-TV1) disposto a acertar as contas no Grupo D da Liga dos Campeões. “O Sporting, não somando pontos, pelo menos está a somar prestígio”, sublinhou Jorge Jesus, garantindo que as ausências de Piccini e Mathieu (e a incógnita em torno de William Carvalho) não vão alterar as ideias da equipa.

Perder em casa com o Barcelona devido a um autogolo não é desonra nenhuma. Como também não o é perder em Turim pela margem mínima, depois de ter estado em vantagem no marcador. Mas Jorge Jesus não quer mais vitórias morais: “Nos jogos do grupo onde calhámos, com Juventus e Barcelona, deu para perceberem que o Sporting também é uma equipa com qualidade. Disputámos um e o outro jogo até ao último minuto. Temos o prazer de voltar a defrontar a Juventus, vice-campeã europeia, uma equipa com grande qualidade colectiva e individual. Vai criar-nos imensos problemas. Que possamos novamente disputar o jogo em termos de resultado. Estamos preparados para isso.”

Os “leões” terão mesmo de fazê-lo se quiserem continuar a alimentar o sonho de chegar aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Perder com a Juventus (e se no outro jogo do Grupo D o Barcelona evitar a derrota na visita ao Olympiacos) deixará o Sporting definitivamente afastado da próxima fase da competição.

Para agravar as coisas, Jorge Jesus não pode contar com dois elementos do quarteto defensivo normalmente titular. “Mathieu e Piccini não vão recuperar”, admitiu o técnico, que não desfez a incógnita em torno de William Carvalho – o médio português não subiu esta segunda-feira ao relvado para treinar com a restante equipa e só esta terça-feira haverá certezas quanto à sua utilização. “A ausência obriga-me a pensar de maneira diferente. É um jogador fundamental na forma como o Sporting prepara o jogo para sair. Mas, se ele não puder jogar, vai jogar outro. Tenho plena confiança em todos os jogadores”, garantiu.

“Se a Juventus já era uma equipa que me preocupava, ficar sem estes jogadores, do ponto de vista da organização defensiva... Não vamos jogar com uma equipa qualquer. É uma das cinco melhores do mundo na actualidade e as dificuldades já são imensas. Mas não vai mudar nada: a ideia de jogo, a forma como defendemos, como montamos a estratégia e como saímos para o ataque. As ideias são as mesmas”, reforçou o treinador do Sporting.

O oposto tem acontecido na Juventus, uma equipa que tem vindo a tornar-se “mais inteligente na forma como gere as partidas”, admitiu Gianluigi Buffon. A evolução tem reflexo na produção atacante dos “bianconeri”, a melhor desde 2014-15, quando Massimiliano Allegri chegou a Turim para suceder a Antonio Conte.

Em 11 jogos no campeonato a Juventus tem 33 golos marcados e dez sofridos – na época passada, à mesma altura, eram 23-8. A equipa terá de fazer “um grande jogo” para conquistar os três pontos em Alvalade, frisou Allegri: “É precisa humildade, concentração e capacidade de gerir o jogo. Queremos um resultado positivo, e a vitória permite-nos garantir definitivamente o apuramento.”

Buffon teceu rasgados elogios a Rui Patrício, confessando sentir “uma grande satisfação” por defrontar aquele que foi distinguido como melhor guarda-redes do Euro 2016 “Foi um prémio merecido. Fez um grande Europeu, tal como toda a selecção portuguesa. Poucos pensavam que Portugal pudesse atingir esse objectivo. O Rui Patrício fez um grande torneio e o papel do guarda-redes é determinante. Fez um grandíssimo Europeu e há vários anos que demonstra ser um guarda-redes de nível internacional”, sublinhou.

