A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) anunciaram, esta segunda-feira, a retirada do "pré-aviso de greve" dos árbitros à Taça da Liga.

PUB

Em comunicado, a LPFP explica que os dois organismos se reuniram "à margem da Assembleia-Geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)" e que os árbitros decidiram retirar "o pré-aviso de greve".

"Os árbitros aceitaram e foram sensíveis ao pedido da Liga em retirar o pré-aviso de greve", referiu o presidente da APAF, Luciano Gonçalves, que se congratulou pela posição da Liga, que "deu finalmente um sinal de que está com os árbitros e que não está de acordo com os métodos de comunicação que alguns clubes têm vindo a utilizar".

PUB

Em 23 de Outubro, a APAF tinha anunciado a indisponibilidade de os juízes do principal escalão dirigirem jogos da Taça da Liga nos meses de Novembro e Dezembro, devido à contestação ao sector.

Em comunicado emitido na altura, a estrutura representativa dos árbitros tinha considerado que não existiam condições para continuar a arbitrar, atendendo a que o clima no futebol português se tem degradado cada vez mais nos últimos tempos.

Luciano Gonçalves, citado, esta segunda-feira, no comunicado da LPFP, refere que os juízes pretendem deixar "um aviso ao presidente da Liga", o ex-árbitro Pedro Proença, quanto a uma eventual repetição das situações que levaram à possibilidade de 'greve'.

"Se voltarem a pôr em causa a honorabilidade dos árbitros, por parte de clubes e das suas máquinas de comunicação, iremos ser implacáveis e vamos fazer uma paragem nos campeonatos", frisou.

O líder da Liga mostrou-se "muito satisfeito com o entendimento e compreensão mútuos" e explicou que o organismo vai continuar a trabalhar com a APAF para "criar melhores condições para o desempenho da função dos árbitros em Portugal".

"Também nós reconhecemos, a determinada altura, e nas posições que temos tido com a APAF, que, aqui e acolá, o ambiente não tem sido o mais favorável em relação às equipas de arbitragem", acrescentou, citado no mesmo comunicado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A reunião entre os dois organismos decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras, e o presidente da LPFP destacou a "colaboração da federação" para que imperasse "o bom senso", assente em "princípio de confiança e trabalho tripartido" entre os três órgãos para criar condições "que retirem alguma tensão e instabilidade que ainda vai acontecendo".

Segundo Proença, a Liga vai continuar a trabalhar "para que as equipas de arbitragem possam desempenhar o seu trabalho da melhor forma e que as performances sejam as melhores possíveis".

Luciano Gonçalves destacou as "declarações do presidente da federação (Fernando Gomes) e do presidente da Liga" e disse acreditar que "com a boa vontade dos clubes possam estar criadas boas condições em torno do futebol e dos árbitros".

PUB

PUB