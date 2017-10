Um engenheiro foi despedido pela Apple depois de a filha, Brooke Amelia Peterson, ter publicado no YouTube um vídeo onde aparecia o Iphone X, que só estará disponível nas lojas a partir de 3 de Novembro.

O despedimento foi justificado com o facto de o engenheiro ter permitido que o aparelho fosse filmado dentro do campus da Apple, onde é proibido capturar imagens para prevenir, precisamente, situações destas.

O vídeo publicado no início da semana tornou-se viral e começou a ser partilhado por diferentes sites, dos mais especializados aos mais generalistas. Apesar de a Apple ter pedido à filha do engenheiro para o retirar do YouTube, já foi tarde demais, uma vez que já tinha sido muito visualizado.

Noutro vídeo, a jovem Brooke Amelia Peterson confirma que o pai violou uma das regras da marca porque ela filmou no interior do campus da Apple e é estritamente proibido, sobretudo mostrar o iPhone X que ainda não foi lançado.

A jovem contesta ainda o despedimento do pai. “No fim das contas, quando trabalhas para a Apple, não interessa se és boa pessoa ou não. Se quebras uma regra, eles não são tolerantes. Não estou zangada com a Apple. O meu pai assumiu inteiramente a responsabilidade pela regra que ele quebrou”.

Este não é o primeiro caso. Em 2005, também um funcionário da Microsoft foi demitido depois de o filho ter publicado fotografias da Xbox 360, antes desta ter sido lançada no mercado.

