David Beckham é pai de quatro filhos e três deles, os mais velhos, são rapazes. O ex-capitão da selecção britânica ensina os filhos a serem feministas, ou seja, a respeitar as mulheres, disse ao jornal irlandês Irish Independent.

Na entrevista, o jogador declara que gostaria de ser conhecido por ser feminista e pai de três jovens que aprenderam o verdadeiro valor de respeitar as mulheres.

Questionado se considera que é feminista, o ex-futebolista disse: "Eu? Claro que sim, eu sinto-me um feminista." E onde aprendeu a ser feminista? Em casa, com os seus pais e com a mulher, a ex-Spice Girl Victoria Beckham, que é uma conhecida designer de moda no seu país, e também com a sua filha pequena, responde.

Por isso, desde que os filhos nasceram, que David e Victoria os ensinaram a tratar de igual forma homens e mulheres. Está-lhe no ADN, pergunta ainda o Irish Independent: “Gosto de acreditar que sim”, responde, acrescentando que é isso que quer transmitir aos filhos.

