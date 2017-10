A empresa francesa Thales, especializada na área dos sistemas de informação e serviços para as indústrias aeroespacial, de defesa e de segurança, vai alargar a actividade em Portugal às áreas do mar, agricultura e gestão de florestas.

A informação foi dada esta segunda-feira, 30 de Outubro, à agência Lusa, a partir de Paris pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, depois de visitar a empresa, uma das maiores de França.

Manuel Heitor explicou que a empresa tem mostrado interesse na iniciativa do governo de laboratórios colaborativos (associações ou empresas com o objectivo de criar emprego qualificado e científico), tendo apresentado esta segunda-feira uma "proposta clara" para trabalhar com a comunidade científica portuguesa "para instalar um laboratório colaborativo em Portugal na área dos sistemas de controlo avançados, incluindo a aplicação ao Atlântico" (futuro Centro de Investigação do Atlântico).

A Thales "está fortemente interessada em trabalhar com a comunidade científica portuguesa, desenvolvendo um esforço, nomeadamente através de um laboratório colaborativo que será planeado nos próximos meses, claramente na área atlântica mas também na área agrícola e na área da gestão das florestas. E por isso ficaram abertas oportunidades para nos próximos dois a três meses se vir a concretizar este esforço", disse o ministro após a visita.

Nas declarações à Lusa, o responsável afirmou que tem procurado em várias partes do mundo atrair grandes investidores e parceiros privados para colaborar com a comunidade científica portuguesa, "para criar mais emprego, mas também contribuir para exportar tecnologia de ponta usando e valorizando a capacidade cientifica em Portugal".

