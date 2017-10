Angela Carter: Apetites para além do alcance da imaginação é um jantar concebido pelos alunos do Mestrado em Inovação em Artes Culinárias (MIAC) da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril em colaboração com a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Arquitectura de Lisboa e a Universidade da Beira Interior. O objectivo aqui é cruzar a literatura com a cozinha, e neste jantar a escritora britânica Angela Carter foi a protagonista da noite: todos os pratos confeccionados foram inspirados nos contos que compõem o livro The Bloody Chamber (1979). Após o limpa palato, um suspiro de menta sobre rosas brancas, foi servida a sobremesa que se dividiu em dois momentos: um carpaccio de melancia sobre o qual foi ralado queijo da ilha e granola de frutos secos e um bolo de azeite com espuma de gin tónico do Alentejo, laranja, creme de ovos de Aveiro e pólen. Para terminar a refeição, os convidados deliciaram-se com cavacas e gomas de amora e um bombom vermelho que lhes tingiu os dedos e os lábios de vermelho, como prova de que também eles - para além dos protagonistas dos contos - participaram no crime, mas, neste caso, à mesa.