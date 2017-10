Angela Carter: Apetites para além do alcance da imaginação é um jantar concebido pelos alunos do Mestrado em Inovação em Artes Culinárias (MIAC) da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril em colaboração com a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Arquitectura de Lisboa e a Universidade da Beira Interior. O objectivo aqui é cruzar a literatura com a cozinha, e neste jantar a escritora britânica Angela Carter foi a protagonista da noite: todos os pratos confeccionados foram inspirados nos contos que compõem o livro The Bloody Chamber (1979). Como entrada, foi servida uma ostra em molho de beterraba e maçã acompanhada de uma "pérola" frita de carne de porco e um segundo prato com espinha de carapau com arroz tufado sobre algas e um osso.