A Segurança Social vai apoiar directamente os agricultores afectados pelos incêndios que deflagraram a 15 de Outubro até um montante de 1053 euros, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, neste domingo.

Para evitar a "enorme carga burocrática" dos mecanismos de apoio da União Europeia, os apoios até 1053 euros vão ser assegurados através da Segurança Social, afirmou António Costa, durante a apresentação do modelo de reconstrução de habitações afectadas pelos fogos, que decorreu este domingo na Pampilhosa da Serra, concelho do distrito de Coimbra.

Em declarações aos jornalistas, o líder do executivo disse que esta medida deverá dar resposta "à generalidade das situações mais imediatas", à imagem daquilo que aconteceu em Pedrógão Grande.

Em Pedrógão Grande, havia ainda um apoio concedido a prejuízos na agricultura superiores a 1053 euros e inferiores a 5000 euros, que era assegurado pelo fundo Revita.

Esse mesmo mecanismo não está previsto no contexto dos incêndios que deflagraram a 15 de Outubro, sendo que, para prejuízos superiores a 1053 euros, os produtores terão de recorrer aos mecanismos da União Europeia, explicou António Costa.

As centenas de incêndios que deflagraram a meio deste mês, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.

Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Esta foi a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em Junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.

