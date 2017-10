Um motociclista morreu neste domingo na sequência de um despiste na Auto-estrada 5 (A5), no sentido Lisboa-Cascais, na zona de Carcavelos, disse à agência Lusa a Guarda Nacional Republicana (GNR).

PUB

Segundo a GNR, o despiste mortal ocorreu pelas 10h40 ao quilómetro 9,5 desta auto-estrada.

O acidente provocou constrangimentos no trânsito em ambos os sentidos, agravados por um outro despiste de um automóvel que seguia no sentido contrário, do qual resultaram danos materiais, mas a circulação rodoviária "foi totalmente reposta em ambos os sentidos cerca das 13h20", explicou a GNR.

PUB

PUB

PUB