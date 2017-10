Mais de 30 pessoas foram detidas durante a noite passada por crimes vários, entre os quais condução sob efeito de álcool, posse de arma, tráfico de droga e roubo, revelou neste domingo a Guarda Nacional Republicana (GNR).

PUB

As detenções foram feitas no âmbito de um conjunto de operações levadas a cabo pela GNR em todo o território nacional, entre as 20h de sábado e as 8h de domingo, visando a prevenção e o combate à criminalidade violenta e a fiscalização rodoviária.

Neste contexto, segundo um comunicado da GNR, foram detidas 33 pessoas em flagrante delito, das quais se destacam 23 por condução sob o efeito do álcool, três por condução sem habilitação legal, uma por posse de arma proibida, uma por tráfico e consumo de estupefacientes e uma outra por furto. A GNR apreendeu ainda 117 doses de haxixe e uma arma branca de abertura automática.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No que respeita à fiscalização ao trânsito, foram detectadas 507 infracções, das quais 350 por excesso de velocidade e 78 por condução com Taxa de Álcool no Sangue superior ao permitido por lei. Foram ainda identificados 26 condutores sem a inspecção periódica obrigatória e 26 que não usavam, ou usavam incorrectamente, os cintos de segurança ou os sistemas de retenção para crianças.

Entre as restantes infracções, 14 relacionavam-se com o uso de tacógrafos, nove com a falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e oito com o uso indevido do telemóvel durante a condução.

Relativamente à sinistralidade rodoviária, registaram-se 88 acidentes, de que resultaram três feridos graves e 30 feridos leves.

PUB

PUB