Os donativos para apoiar as populações afectadas pelos incêndios de 15 de Outubro poderão ser usados na reconstrução das segundas habitações, face à importância económica que têm para o território, disse neste domingo o primeiro-ministro.

"Para a revitalização de toda a economia e de toda a sociedade de muitos destes concelhos essas segundas habitações são realidades também importantes. Do ponto de vista legal, nós temos aqui muitas dificuldades de agir - muitas delas não estão cobertas por seguros - e, portanto, a reorientação desses apoios privados para essa realidade pode ser uma forma de o fazer neste momento", afirmou António Costa.

As segundas habitações, frisou, "não são simples casas de veraneio", referindo que muitas das pessoas naturais dos concelhos afectados deslocam-se ao território onde cresceram ou nasceram "semanalmente e nos momentos de festa", tendo um papel "muito importante" na dinâmica social de muitos dos municípios afectados.

Casas perto das povoações

O primeiro-ministro falava aos jornalistas após a apresentação do modelo de reconstrução das habitações, que decorreu na Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra. Para António Costa, as famílias que perderam a sua habitação nos incêndios poderão usar o apoio para comprar ou construir casa junto a povoações, para diminuir situações de risco.

O apoio concedido pelo Governo às pessoas que perderam as casas não está apenas previsto para a "mera reconstrução", mas permite também "apoiar, até ao montante dos danos aferidos, a aquisição ou instalação de habitação, por exemplo, junto das populações", disse.

"Isso é importante para reordenar o território. Uma das realidades mais difíceis que tivemos nestes incêndios é ver muitas habitações dispersas, muito isoladas, e, portanto, estão numa zona de maior risco. Se for possível as famílias aproximarem-se dos núcleos populacionais tornam-se obviamente mais resilientes em situação de incêndio e diminui os riscos futuros", frisou o líder do executivo.

Foi a pensar na diminuição desse risco que este mecanismo foi criado, explicou, acrescentando que "vários autarcas" expressaram o desejo de que "não se voltasse a construir em sítios de risco".

Segundo António Costa, esta medida permite "aproveitar esta ocasião para que as pessoas possam encontrar melhores condições de vida e também mais segurança".

