O artigo “Consoante Muda” no Público de 20.10.17 sugere algumas observações´. O Autor define em título que para se ter um país é necessário “ território, pessoas e solidariedade”. Compreendo que ainda hoje exista alguma aversão a alguns termos, na exata medida em que se abusa de outros, mas não é que o país é a parte física do território, que nós os naturais deste país - Portugal -, somos os portugueses e que em conjunto de língua e raça, constituímos um Povo?

A solidariedade como bem diz o Autor está para a afirmação deste nosso Povo como o feldspato está para o granito, afirmo. É o ligante, é o cimento. A solidariedade entre os portugueses, a existir, conduz às ideias/ideais de Nação, e talvez até à de Pátria, não é?

Também compreendemos porquê, quando nos dizem que “o país está endividado”, que “o país é iletrado”, etc. Porém em nenhum caso se fica a saber explicitamente que país é esse… Poder, podemos intuir sem medo de errar, qual é/será esse país – bendito povo que é super-rico e culto -.

Pois é, seja por ignorância, com a intenção de enganar, seja por santa estultícia, alguns muitos portugueses confundem fogos com incêndios, escoliose com cifose, resiliência com resistência, alugar com arrendar, matemática com o termo menor aritmética, contabilizar com simplesmente contar, reestruturar com despedir, Graus centígrados (temperatura) com graus Celsius, Km.hora por km/hora, furto com roubo, e como frequentemente se fala agora em ordenar a floresta, suspeito que muita gente responsável do uso do conceito, tenha apenas uma vaga ideia e ainda menos como fazê-lo.

Não se pode afirmar que o defeito seja só do articulista…

José Rodrigues Almeida, Porto

Desajustada decisão

Um juiz da Relação do Porto, que julgou alguém pelo crime de violência doméstica, perpetrado sobre a sua ex-mulher, ter-lhe-á atenuado a pena porque a vítima foi considerada uma mulher adúltera.

E, vai daí, o desatualizado aplicador da justiça deliberou uma sentença fora do tempo em que vive, tal como o homem das cavernas arrastar a companheira pelos cabelos a caminho da caverna-habitação sem que ela tugisse ou mugisse, para não levar com a pesada moca que o nosso ancestral antepassado usava.

De facto, ninguém gosta de ser enfeitado com um par de chifres na testa, mas, para que existam mulheres adúlteras, de certeza que existirão machos infiéis.

E mais não dizemos tendo em conta a ligeira pena aplicada ao infractor em relação à vítima.

Mas que o juiz foi machista, sexista e mau julgador face à época e ao poder que exerce, lá isso foi.

Que Deus nos livre se algum dia tivermos este juiz a julgar-nos.

José Amaral/Vila Nova de Gaia

