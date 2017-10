As sondagens nunca dizem o que vai acontecer de certeza absoluta – isso só a astrologia pode prometer –, mas são as únicas contas que se podem fazer quando a ideia é tentar apanhar o futuro e trazê-lo até ao presente para o analisar.

PUB

Com todas estas condicionantes em cima da mesa, e partindo apenas de duas sondagens feitas a meio da semana passada, o mais provável é que a composição do próximo parlamento catalão venha mesmo a mudar: num processo que tem sido muito duro para todas as sensibilidades, os partidos independentistas estão à beira de perder a maioria absoluta. Mas a definição não será maior por causa disso.

Em primeiro lugar, há um gigantesco "mas": o Governo espanhol convocou eleições na Catalunha para 21 de Dezembro, mas os partidos independentistas ainda não anunciaram se vão concorrer: para a ERC, o PDeCat e a CUP (extrema-esquerda anticapitalista), a questão é que ir a votos numas eleições convocadas por Madrid é o mesmo que renunciar à declaração de independência.

PUB

A ERC deixa as portas abertas a ir às urnas aliada ao Podemos, através de um artigo publicado este domingo pelo seu líder, Oriol Junqueras (mas já muitas coisas mudaram em menos tempo na Catalunha). Os outros dois partidos devem pronunciar-se nos próximos dias. A CUP não descarta essa possibilidade, mas Núria Gibert, uma das suas porta-vozes, diz que essa decisão será tomada pelos militantes.

Segundo uma sondagem da Sigma Dos para o jornal El Mundo, concluída na quinta-feira (um dia antes de o ex-presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, ter declarado a independência), os partidos que formaram a coligação independentista Juntos pelo Sim nas eleições de 2015 podem descer de 62 para entre 54 e 58 deputados.

Já em 2015 esses 62 deputados não foram suficientes para uma maioria absoluta (era preciso pelo menos 68, num parlamento com um total de 135 lugares). Mas a complicada união entre a ERC (esquerda) e a actual PdeCat (direita) – sustentada unicamente no desejo de independência – foi reforçada com o apoio da CUP (extrema-esquerda).

Resumindo, estes três partidos puseram de lado as fortes diferenças ideológicas e dominaram nos últimos dois anos um parlamento autonómico de maioria independentista – e foi com base nessa maioria, interpretada como um apoio incondicional à independência, que o referendo de 1 de Outubro foi realizado, ainda que classificado como inconstitucional pelos tribunais espanhóis.

Aumentar

Passados dois anos conturbados (especialmente nos últimos meses, depois do referendo e de o Governo espanhol ter assumido o controlo na Catalunha), essa maioria independentista parece estar a recuar, segundo a sondagem publicada pelo El Mundo e uma outra da Metroscopia para o jornal El País, também concluída antes da declaração de independência.

O papel de Ada Colau

A questão é que esse recuo não traduz, necessariamente, uma perda de força do independentismo. Expliquemos: sim, esses partidos podem perder a maioria absoluta no parlamento catalão; mas não, a maioria dos catalães não passou a defender que tudo fique como dantes, com a Catalunha como uma mera região de Espanha.

Este forte sentimento de união a Espanha só surge entre os eleitores do Partido Popular (PP, que está no Governo em Madrid mas que é pouco expressivo na Catalunha) – 94% deles preferem que tudo fique na mesma e apenas 6% querem mais autonomia. À excepção do PP, a esmagadora maioria dos catalães divide-se entre o independentismo (29%) e o reforço da autonomia (46%), segundo a sondagem do El País.

A confusão é ainda maior quando se percebe que o partido com mais intenções de voto nas eleições convocadas pelo Governo espanhol para a Catalunha, a 21 de Dezembro, é a ERC – seria a primeira vez que a esquerda independentista ficaria com mais deputados do que qualquer outra força política. Num cenário como o que é traçado pela sondagem do El Mundo, a soma dos votos da ERC, do PDeCat (direita independentista, de Puigdemont) e da CUP (extrema-esquerda independentista) ficaria abaixo dos 60 deputados necessários para renovarem a maioria absoluta.

Do outro lado, apesar de se anteverem ligeiras subidas para os liberais anti-independência do Cidadãos e para a direita anti-independência do PP, quem pode subir mais são os socialistas do Partido Socialista da Catalunha (PSC) – que, de entre os três, é o que está mais dividido em relação à questão independência/reforço da autonomia.

No meio, com poder para desequilibrar a balança para o lado dos independentistas ou dos constitucionalistas, poderá ficar o Catalunha em Comum, da presidente da Câmara de Barcelona Ada Colau (esmagadoramente a favor de um reforço da autonomia, sem independência).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Semana definidora

Se os próximos dias levarem a ERC e o PDeCat a darem um passo atrás em relação à declaração de independência, o futuro parlamento catalão poderá vir a ter uma maioria absoluta com partidos que defendem uma negociação com vista ao reforço da autonomia.

Mas nada garante que o PDeCat consiga ultrapassar as suas divergências internas –Artur Mas, o líder e anterior presidente da Generalitat, queria eleições em vez da declaração de independência, ao contrário do que acabou por decidir Carles Puigdemont. E muito menos que a ERC decida apresentar-se às eleições de 21 de Dezembro – para estes dois partidos, e também para a CUP, a questão é que ir a votos em Dezembro, numas eleições convocadas por Madrid, é o mesmo que renunciar à declaração de independência.

PUB

PUB