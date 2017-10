A TAP arrancou neste domingo com as ligações entre Lisboa e o aeroporto de London City, com dois voos diários durante a semana e um voo por dia aos fins-de-semana, passando a servir três aeroportos em Londres.

"Tem início hoje a operação da TAP entre Lisboa e o aeroporto de London City, com dois voos diários de segunda a sexta-feira e um voo diário aos fins-de-semana. A companhia passa, assim, a servir três aeroportos em Londres, e torna-se a única operadora entre Lisboa e Londres a operar para este aeroporto, localizado no centro financeiro da cidade", refere a companhia aérea portuguesa, em comunicado.

As ligações directas entre Lisboa e Londres — London City serão feitas no avião Embraer 190, com capacidade para 106 passageiros, com partidas de Lisboa às 7h e às 16h40, e regresso de Londres às 10h10 e às 19h50, de segunda a sexta-feira. Aos fins-de-semana, a frequência é diária: aos sábados, com partida de Lisboa às 7h e de Londres às 10h10, e ao domingo, com partida de Lisboa às 16h40 e de Londres às 19h50.

O aeroporto de London City junta-se ao de Heathrow e ao de Gatwick, para onde a transportadora aérea nacional já voava. "A TAP reforça desta forma a sua posição competitiva no mercado do Reino Unido, ao operar para aqueles que são considerados os três aeroportos preferenciais de Londres, oferecendo também aos seus passageiros mais escolha de horários e ligações mais convenientes, e aumentando a operação, em termos de frequências, em 24 pontos percentuais", sublinha a nota.

Entre Janeiro e Setembro deste ano, segundo a transportadora aérea nacional, verificou-se um aumento de oferta de lugares de 12% e um aumento do número de passageiros transportados entre Lisboa e Londres de 28%. Este ritmo de crescimento deverá manter-se até ao final do ano, prevendo a TAP que o total de passageiros ultrapasse os 700.000.

A transportadora aérea portuguesa diz que este reforço representa "uma forte aposta" num mercado estratégico como o do Reino Unido, para as empresas e para o turismo. "Aproveitando as enormes vantagens oferecidas pelo hub [plataforma giratória de voos] de Lisboa, que permite ligações a perto de 70 destinos na Europa e nas Américas, os passageiros TAP provenientes de Londres privilegiam actualmente as ligações aos destinos brasileiros de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Brasília. Accra, no Gana, e os destinos domésticos Funchal, Faro e Ponta Delgada, estão também no topo das preferências destes passageiros", explica a companhia.

Nestes casos, em que o destino final não é Lisboa ou o Porto, "os passageiros podem ainda usufruir do programa 'Portugal Stopover', na ida ou no regresso, e fazer uma paragem em Portugal — que pode agora ser até cinco noites —, sem qualquer custo adicional na tarifa".

Desde o seu início, no Verão de 2016, e até ao final de Julho deste ano, "quase 70.000 passageiros tinham já aproveitado esta possibilidade oferecida pela TAP", a qual espera agora que esta nova rota venha reforçar estes números.

